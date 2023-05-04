Конституційна рада Франції не дала згоди на референдум щодо пенсійної реформи.

Наступна спроба провести референдум можлива не раніше, ніж через рік.

Конституційна рада Франції повторно відкинула запит парламентарів від лівих сил щодо проведення референдуму за спільною ініціативою депутатів та виборців (référendum d’initiative partagée – RIP) про пенсійну реформу. Про це повідомила французька газета Le Monde.

Члени ради визнали, що пропозиція лівих і незалежних парламентарів, спрямована на скасування підвищення пенсійного віку, «не відповідає процедурі, яка називається референдумом за спільною ініціативою депутатів та виборців».

Через дев'ятнадцять днів після відхилення першого запиту на референдум щодо пенсійної реформи Конституційна рада відкинула другу, майже ідентичну попередній за винятком кількох слів.

RIP було додано порівняно недавно до процедур референдуму, передбачених конституцією Франції. Його особливість полягає в тому, що парламентарі можуть домогтися проведення референдуму за підтримки частини виборців, не проходячи через схвалення більшістю голосів у парламенті. Проте реалізація такого референдуму дуже складна. Щоб отримати дозвіл на його проведення, необхідно заручитися підтримкою 10% виборців, тобто зібрати приблизно 4,8 млн підписів. Новий запит на RIP тепер можливий не раніше, ніж за рік.

Французька преса прогнозує, що наступними кроками противників пенсійної реформи, яка збільшила вік виходу на пенсію з 62-х до 64-х років, буде організований профспілковою коаліцією день протестів шостого червня та дебати у нижній палаті французького парламенту – Національних зборах – восьмого червня за ініціативою політичної фракції Liot (незалежні депутати та представники заморських територій) про скасування пенсійної реформи.

Нагадаємо, що уряд Франції 16 березня 2023 року ухвалив рішення провести пенсійну реформу, яка передбачає підвищення пенсійного віку, в обхід голосування на Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібної кількості голосів.