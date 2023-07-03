Протестні заворушення у Франції починають вщухати.

Безлади, спричинені загибеллю підлітка від рук поліціянта, тривали тиждень.

 

 

У Франції, де з 27 червня тривають безлади, спровоковані загибеллю в Нантері підлітка від рук поліціянта, зважаючи на все, намічається нормалізація ситуації. Про це повідомляє телеканал BFM TV. Заворушення активізовувалися головним чином вночі. Проте у ніч на понеділок, третього липня, у країні у зв'язку з порушенням порядку було затримано лише 157 осіб, у тому числі 20 – у Парижі. Це значно менше, ніж у попередні ночі.

 

Наприклад, за ніч з першого на друге липня, за даними міністерства внутрішніх справ Франції, у країні було проведено 719 затримань, з них – 194 у Парижі.

 

За спостереженнями кореспондентів телеканалу BFM TV, у ніч проти 3 липня на центральній вулиці столиці, де з 27 червня поліція стежила за дотриманням порядку у посиленому режимі, напружених ситуацій зафіксовано не було.

 

У неділю вечері, другого липня пресслужба Єлисейського палацу повідомила: «Глава французької держави Емманюель Макрон має намір розпочати ретельну та тривалу роботу, щоб зрозуміти причини, які призвели до цих подій». Відомо, зокрема, що президент Франції третього липня обговорить ситуацію навколо заворушень із спікеркою Національних зборів Яель Брон-Піве (Yaël Braun-Pivet) та головою Сенату Жераром Ларше (Gérard Larcher). А четвертого липня президент проведе зустріч на ту саму тему з мерами понад двох сотень міст країни. Крім того, Макрон доручив прем'єрміністерці Франції Елізабет Борн (Élisabeth Borne) провести третього липня зустріч із головами парламентських фракцій.

 

Масові вуличні заворушення почалися у Франції увечері 27 червня у зв'язку зі загибеллю від рук поліціянтів 17-річного водія Наеля М. Згідно з офіційною версією, юнак, будучи за кермом автомобіля, відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців, через що по ньому відкрили вогонь. Правоохоронці розпочали розслідування для з'ясування всіх обставин події. Поліціянта, який вистрілив у підлітка, було взято під варту. Його звинувачено в умисному вбивстві.

03.07.2023

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