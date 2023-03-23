Угорщина не арештовуватиме Путіна, якщо той в'їде в країну.

У Будапешті заявили про право іґнорувати рішення про ордер МКС на арешт російського диктатора

Ґерґелі Ґуляш

Угорщина не має наміру арештовувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той опиниться в країні. Як заявив керівник канцелярії прем'єрміністра Угорщини Ґерґелі Ґуляш (Gergely Gulyas), ордер на арешт президента російського лідера, виданий досудовою палатою Міжнародного кримінального суду (МКС), не має обов'язкової сили на угорській території. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Угорщина не визнала офіційний статус тієї частини статуту МКС, яка б дозволила такому ордеру на арешт мати обов'язковий для виконання характер», – пояснив Ґуляш журналістам у четвер, 23 березня. Він зазначив, що в Будапешті так вчинили, оскільки інакше порушили б Конституцію Угорщини.

«Ми можемо послатися на угорське законодавство і, ґрунтуючись на ньому, не можемо заарештувати російського президента, оскільки статут МКС не був оприлюднений в Угорщині», – розповів Ґуляш. Також він заявив, що уряд Угорщини «не сформував позицію» щодо рішення МКС про ордер на арешт Путіна. «Це рішення (про арешт Путіна – ред.) не найвдаліше, оскільки воно веде в бік подальшої ескалації, а не до миру. Це моя особиста суб’єктивна думка», – додав Ґуляш.

Насправді ж Угорщина підписала Римський статут МКС у 1999 році і ратифікувала його 2001 року. Отже загалом визнає його юрисдикцію.

Нагадаємо, що досудова палата Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала 17 березня ордери на арешт Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.