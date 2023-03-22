Слухання справи Трампа було перервано повідомленням про загрозу вибуху.

Будівля суду була тимчасово закрита, у ній провели обшук, загрозу визнано необґрунтованою.

 

 

Судове слухання у справи експрезидента США Дональда Трампа було перервано через повідомленням про загрозу вибуху. Як подає видання The Hill, повідомлення надійшло до суду Нью-Йорка.

 

«Повідомлення про загрозу вибуху надійшло якраз у той момент, коли суддя в Нижньому Мангеттені збирався розпочати слухання за позовом генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс (Letitia James) проти Дональда Трампа на 250 мільйонів доларів», – розповів речник суду Лучіан Чалфен (Lucian Chalfen).

 

Зазначається, що будівля суду була тимчасово закрита, у ній провели обшук. За словами Чалфена, загрозу визнано необґрунтованою.

 

Нагадаємо, що ще у вересні минулого року генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс передала до суду позов проти Трампа та його трьох дітей, звинувативши їх у комерційному шахрайстві. Джеймс заявила, що Трамп «брехливо роздмухав свої статки на мільярди доларів» і разом з колишніми керівниками Trump Organization Алленом Вайссельберґом (Allen Weisselberg) та Джеффрі МакКонні (Geoffrey Mackonny) «маніпулював вартістю активів, щоб спонукати банки видавати кредити Trump Organization на вигідніших умовах».

 

Офіс генерального прокурора вимагає призначити грошовий штраф у розмірі $250 млн, а також назавжди заборонити Трампу та його дітям Дональдові Трампу-молодшому, Іванці Трамп та Ерікові Трампу обіймати позицію директора чи інші керівні посади в будь-якій корпорації, зареєстрованій чи ліцензованій у штаті.

 

Також наглядове відомство просить заборонити колишньому президентові США брати участь у придбанні нерухомості у Нью-Йорку або подавати заявки на позики у будь-яких фінансових установах штату на п'ять років.

 

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Нью-Йорка готуються до протестів прихильників експрезидента Дональда Трампа напередодні можливого висунення звинувачення у «справі Стормі Деніелс (Stormy Daniels)», проте безпосередньої загрози поки не вбачають. У вихідні Трамп заявив, що найближчими днями його можуть заарештувати. За його словами, прокурор окружного суду Мангеттена Елвін Браґґ (Alvin Bragg) готується висунути проти нього звинувачення у рамках «справи Стормі Деніелс».

 

Нагадаємо, що в січні 2018 року газета Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що 2006 року Трамп перебував у стосунках із порноакторкою Стормі Деніелс. А напередодні президентських виборів 2016 року він заплатив їй $130 тис. за мовчання.

22.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
391-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби росіяни зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках
21.03.23 | | Україна
«Обережно! Мавпи кидаються лайном»
Юрко ТИМЧУК
Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.
20.03.23 | | Україна
390-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут
20.03.23 | | Україна
Рідна мова формує зв'язки в нашому мозку
Мова, якою ми спілкуємося з дитинства, модулює провідність у мозку, що впливає на обробку інформації та когнітивне мислення дорослої людини.
19.03.23 | | Наука
389-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Не зважаючи на людські втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну, продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, за добу ЗСУ відбили 83 атаки, епіцентром бойових дій залишається Бахмут
19.03.23 | | Україна
У пошуках найнуднішого числа у світі
Манон Бішофф
Те, що прості числа та степені двійки зачаровують багатьох людей, не дивує. Виявилось, що всі числа розділилися на два табори: цікаві та нудні. Чому?
18.03.23 | | Наука
388-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основною метою росіян залишається вихід на межі Донецької та Луганської областей, свої основні зусилля вони зосереджують на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 100 атак
18.03.23 | | Україна
Музична Шевченкіана
У суботу, 18 березня, у Музеї Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Кривоноса, 1 – незвичайний музичний вечір: це буде справжній концерт, присвячений 209-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
17.03.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.