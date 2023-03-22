Слухання справи Трампа було перервано повідомленням про загрозу вибуху.

Будівля суду була тимчасово закрита, у ній провели обшук, загрозу визнано необґрунтованою.

Судове слухання у справи експрезидента США Дональда Трампа було перервано через повідомленням про загрозу вибуху. Як подає видання The Hill, повідомлення надійшло до суду Нью-Йорка.

«Повідомлення про загрозу вибуху надійшло якраз у той момент, коли суддя в Нижньому Мангеттені збирався розпочати слухання за позовом генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс (Letitia James) проти Дональда Трампа на 250 мільйонів доларів», – розповів речник суду Лучіан Чалфен (Lucian Chalfen).

Зазначається, що будівля суду була тимчасово закрита, у ній провели обшук. За словами Чалфена, загрозу визнано необґрунтованою.

Нагадаємо, що ще у вересні минулого року генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс передала до суду позов проти Трампа та його трьох дітей, звинувативши їх у комерційному шахрайстві. Джеймс заявила, що Трамп «брехливо роздмухав свої статки на мільярди доларів» і разом з колишніми керівниками Trump Organization Алленом Вайссельберґом (Allen Weisselberg) та Джеффрі МакКонні (Geoffrey Mackonny) «маніпулював вартістю активів, щоб спонукати банки видавати кредити Trump Organization на вигідніших умовах».

Офіс генерального прокурора вимагає призначити грошовий штраф у розмірі $250 млн, а також назавжди заборонити Трампу та його дітям Дональдові Трампу-молодшому, Іванці Трамп та Ерікові Трампу обіймати позицію директора чи інші керівні посади в будь-якій корпорації, зареєстрованій чи ліцензованій у штаті.

Також наглядове відомство просить заборонити колишньому президентові США брати участь у придбанні нерухомості у Нью-Йорку або подавати заявки на позики у будь-яких фінансових установах штату на п'ять років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Нью-Йорка готуються до протестів прихильників експрезидента Дональда Трампа напередодні можливого висунення звинувачення у «справі Стормі Деніелс (Stormy Daniels)», проте безпосередньої загрози поки не вбачають. У вихідні Трамп заявив, що найближчими днями його можуть заарештувати. За його словами, прокурор окружного суду Мангеттена Елвін Браґґ (Alvin Bragg) готується висунути проти нього звинувачення у рамках «справи Стормі Деніелс».

Нагадаємо, що в січні 2018 року газета Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що 2006 року Трамп перебував у стосунках із порноакторкою Стормі Деніелс. А напередодні президентських виборів 2016 року він заплатив їй $130 тис. за мовчання.