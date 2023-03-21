Рух «Черный мост» взяв на себе відповідальність за підпал ФСБ у Ростові.

Він називає себе «неіснуючою структурою»

 

 

Партизанський рух «Черный мост» узяв на себе відповідальність за пожежу у прикордонному управлінні ФСБ у Ростові-на-Дону. Про це повідомило незалежне російське видання «Новая газета Европа» з покликом на заяву руху, опубліковану на його Telegram-каналі.

 

«"Брати на себе відповідальність" звучить безглуздо, ніби в чомусь винен і пишеш явку з повинною. Це ФСБ винні та несуть відповідальність, а партизани несуть відплату винним, роблять правильну справу. Хороша акція – це мистецтво чи наукова робота, тож правильно говорити про авторство. Наше скромне співавторство полягає у наданні впевненості людині, що вона – не сама проти системи, а також у деякому розширенні технічних можливостей», – йдеться у повідомленні.

 

З допису випливає, що пожежа сталася через спрацювання саморобного вибухового пристрою, який був закладений у ємність із пальним. Також у ньому йдеться про те, що ініціатор вибуху анонсував диверсію ще 14 березня за допомогою закодованого повідомлення. «Павловський Посад. ФСБ. Привіт від Ескобара», – йдеться у ньому. «Черный мост» стверджує, що «автор диверсії» навмисне подав інше місто, щоб заплутати сліди.

 

Партизани пояснили, чому скоїли теракт саме проти Федеральної служби безпеки Росії. «ФСБ є в країні твердинею лицемірства, насильства та несправедливості. Саме співробітники цієї структури фабрикують кримінальні справи проти неугодних, віджимають бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних мешканців, катують опозиціонерів і фізично усувають „конкурентів“», – йдеться у пості. Ці слова приписані чоловікові, який нібито влаштував пожежу в будівлі ФСБ. Рух «Черный мост» стверджує, що сприяв йому.

 

Нагадаємо, що пожежа у будівлі реґіонального управління прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону сталася 16 березня. Спалахнув склад з боєприпасами та пальним, а очевидці чули звук вибуху. У самій ФСБ заявили, що вибух стався в гаражі прикордонної служби через загоряння паливно-мастильних матеріалів. За даними місцевого видання  161.ru, внаслідок інциденту загинуло четверо осіб. Офіційно про загиблих не повідомляли.

 

«Черный мост» називає себе партизанським рухом, який виступає проти російської влади та війни в Україні. Його суть описується так: «„Черный мост“ – це неіснуюча структура без учасників, які нічого не роблять, щоб у Росії зростав і розвивався революційно-партизанський рух, якого немає і не може бути».

21.03.2023

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