391-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:20 В оприлюднених уламках дронів, якими вчора були атаковані об'єкти в Джанкої, можна впізнати китайський Mugin-5 PRO, що не є спеціалізованим військовим дроном та вільно продається як звичайний цивільний БПЛА. "І цей БПЛА з AliExprepess прорвав російські ППО та РЕБ, пролетів нал лінією фронту та близько 180 км над поки що окупованими територіями", зазначають в Defense Express, відзначаючи, що "ураження самих крилатих ракет не завжди означає їх детонацію, тим паче що транспортуватись вони можуть без приєднаних бойових частин (а традиційною вимогою до них є недопущення детонації від ураження уламків) й тим паче без палива. Але навіть незначне пошкодження уламками чи вибуховою хвилею самих ракет вже означає їх відправку на дефектацію, ремонт чи списання."

11:56 Керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що атаку на залізничну станцію у Джанкої здійснили українські сили. "Якщо подивитися на карту тимчасово окупованого Криму і, зокрема на залізничне сполучення, Джанкой – це вузлова станція. Ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі чітко вказано курс для того, щоб було розуміння, що залізницею вже необхідно виїжджати... Вони почувалися досить спокійно – тим більше, на такій відстані – і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця великої дислокації", – сказала Гуменюк.

11:41 Лідер КНР Сі Цзіньпін провів у Москві зустріч із прем'єр-міністром РФ Міхаілом Мішустіним. Мішустін прийняв запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Китай.

11:19 Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час візиту до України планує висловити повагу за мужність і стійкість українського народу, який став на захист своєї країни, та персональне лідерство Володимира Зеленського, повідомляє японське МЗС. На зустрічі з Зеленським Кісіда рішуче засудить збройну агресію РФ і підтвердить непохитний намір підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону. У середу, 22 березня, Фуміо Кісіда матиме програму у Польщі, де теж планує обговорити підтримку України та відбиття російської агресії.

11:01 Унаслідок нічних вибухів на залізничній станції у Джанкої пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони, паливний і товарно-матеріальний склади. Про це повідомляє проєкт ASTRA. Чотири із п'яти дронів ударили по залізничній інфраструктурі, один вибухнув біля сільськогосподарського магазину.

10:48 Керівництво національного заповідника “Києво-Печерська лавра” із 21 березня через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей,​припинило доступ до Ближніх та Дальніх печер, до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських, поскаржилися в УПЦ МП.

10:39 Пресова служба Кремля вирізала з відеоролика про візит Владіміра Путіна до Маріуполя фрагмент, на котрому жінка кричала про "неправду". Перша версія сюжету мала хронометраж 27 хвилин 8 секунд. там був момент, коли Путін підходить до місцевих мешканців, і хтось із жителів каже: "Я навіть не очікував". Путін відповідає: "Така робота". Саме в цей момент за кадром чутно крик жінки: "Це все неправда, це все напоказ!" Новий сюжет змонтовано хронометражем 30 хвилин 52 секунди – після слів "Така робота" одна з жінок говорить Путіну: "Ми за вас молимося".

10:30 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:21 Генерація електроенергії із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів по всій країні, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Через ремонтні роботи на об'єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу, можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини.

10:16 Німецький канцлер Олаф Шольц запропонував відмовитися від одностайності при ухваленні рішень ЄС, вважаючи, що вони мають прийматися більшістю: "Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему. Треба шукати шляхи до вирішення питання. Ми не можемо дозволити, щоб всі інституційні структури залишалися такими, як вони є".

10:09 Угорщина заблокувала спільну заяву Євросоюзу про міжнародний ордер на арешт Путіна, повідомляє Bloomberg. Через відмову Угорщини голова європейської дипломатії Жозеп Боррель випустив окрему заяву, що ЄС прийняв до відома рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі про ордер на арешт Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львовою-Бєловою. Прессекретар МЗС Угорщини Мате Пацолай спочатку назвав повідомлення Bloomberg «брехнею», але потім в уряді Угорщини уточнили, що міністр закордонних справ країни Петер Сійярто все ж таки виступив проти резолюції, бо угорський уряд дотримується позиції, що Боррель мав виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн – членів ЄС.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали за "групу Ваґнера", ймовірно, будуть помилувані та звільнені. Пік вербування ув’язнених у "Вагнері" припав на осінь 2022 року, коли ув’язненим пропонували пом’якшити покарання після шести місяців служби. Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група дотримується своєї обіцянки звільнити тих, хто вижив. Посвідчення, видані звільненим ветеранам "Ваґнера", нібито завірені указом президента Путіна. Оскільки "Вагнеру" тепер, ймовірно, заборонено вербувати нових ув’язнених, цей відтік погіршить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив часто насильницьких злочинців із недавнім і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, стане серйозним викликом для російського суспільства військового часу.

09:44 Президент США Джо Байден підписав закон, що наказує американській нацрозвідці розсекретити частину інформації про походження коронавірусу, заявивши: "Нам потрібно все з'ясувати, щоб переконатися, що ми зможемо краще запобігати пандемії в майбутньому. Моя адміністрація продовжить вивчати всю засекречену інформацію, пов'язану з походженням коронавірусу, включно з версією про те, що вірус пов'язаний з Уханьським інститутом вірусології".

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 166 570 (+960) осіб, танків – 3552 (+15) од., бойових броньованих машин – 6879 (+10) од., артилерійських систем – 2586 (+9) од., РСЗВ – 507 (+0) од., засобів ППО – 270 (+0) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5428 (+12) од., спеціальної техніки – 266 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

104,0% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

39,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,5% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

83,9% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

45,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:15 Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушив в Україну, передає японський телерадіоканал суспільного мовлення NHK. У вівторок він повернутися до Японії після візиту в Індію, але півтретьої ночі сів на поїзд у польському місті Перемишль. Очікується, що Кісіда прибуде нині в Україну і проведе зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Один з них - по місту Слов’янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар прийшовся на Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте, без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них - Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського. На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. В той же час, наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне. Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом, від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка та Тоненьке Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Інтенсивно обстрілює, зокрема, Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів і Чарівне Запорізької області; Времівку, Новопіль і Первомайське - Донецької, а також Дудчани, Козацьке, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерку, Берегове, Червоний Маяк та Янтарне Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів складає 41. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

08:00 США закликали голову КНР Сі Цзіньпіна виступити на переговорах із президентом Росії Путіним за виведення російських сил з України, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Путіним у Москві та запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, Путін хоче. Відмова Сі Цзіньпіна явно приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм «безмежного партнерства» з Росією перед початком російського вторгнення в Україну. Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну Росії для подолання невдач в Україні. Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди під час візиту Сі, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій. Сі також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки.

• Путін, ймовірно, посилить свої спроби згуртувати решту світу проти Заходу, хоча залишається малоймовірним, що він досягне вирішальних результатів у цих зусиллях.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин, схоже, зберігає потужні політичні важелі та регіональні зв’язки, незважаючи на спроби деяких чиновників дистанціюватися від нього. Російська влада, ймовірно, не впевнена в тому, як переосмислити нову роль "Вагнера" після надмірного розширення ресурсів і підтримки "Ваґнера" Прігожиним.

• Російський інформаційний простір продовжує з гнівом і тривогою реагувати на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента Росії Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

• Речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що частота масштабних ракетних обстрілів Росії зменшилася.

• Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити ізраїльські авіаудари в Сирії, можливо, у відповідь на схвалення Ізраїлем експортних ліцензій на системи глушіння безпілотників для України.

• Російські джерела стверджували, що українські та російські сили вели наступальні операції на північний схід від Куп'янська.

• Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжували просування в районі Бахмута.

• Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки.

• Російські джерела стверджують, що російські війська зводять оборонні укріплення та відбивають дії української розвідки в Запорізькій області.

• Російські джерела звинуватили невідомих у закладенні бомби, яка вибухнула біля газопроводу в окупованому Сімферополі в Криму.

• Президент Росії Володимир Путін визнав труднощі Росії з отриманням комплектуючих для високотехнологічного промислового виробництва.

• 17 березня українські партизани вбили призначеного Росією начальника СІЗО Херсонської області Сергія Москаленка із саморобного вибухового пристрою.