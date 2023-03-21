Угорщина заблокувала заяву ЄУ про ордер на арешт Путіна.

Тому Жозеп Боррель оприлюднив власну заяву про це.

Угорщина заблокувала публікацію спільної заяви країн Європейської Унії, присвячену видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента Росії Путіна. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на свої джерела у керівництві Євроунії.

Через відмову Угорщини глава європейської дипломатії Жозеп Боррель випустив окрему заяву, що Євроунія прийняла до відома рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про ордер на арешт Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

«ЄУ розглядає рішення МКС як початок процесу щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та звірства в Україні, які скоюються за їхнім наказом, з їхнього дозволу або які вони вчиняють самі», – йшлося у заяві Борреля.

Міністри юстиції країн ЄУ підготували 20 березня заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, але Угорщина цей документ не підписала. Позиція Угорщини щодо видачі ордера на арешт Путіна може бути висловлена ​​на черговому саміті ЄУ, який відбудеться у Брюсселі 23–24 березня.

Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай (Máté Pazolay) відкинув інформацію Bloomberg про вето, повідомивши, що Будапешт справді не побажав коментувати ордер на арешт Путіна. «Правда полягає в тому, що Угорщина виклала верховному представнику ЄУ зі закордонних справ і безпекової політики Жозепу Боррелю таку позицію: Угорщина приймає до відома рішення МКС і не бажає його якось коментувати. Однак якщо верховний представник або будь-яка країна ЄУ захоче виступити з заявою, Угорщина не заперечуватиме проти цього», – сказав Пацолай.