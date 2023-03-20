Фінів знову визнано найщасливішою нацією на планеті.

Цю номінацію вони здобувають вшосте поспіль.

Фінляндія залишається країною із найщасливішим населенням на нашій планеті. Таких висновків дійшли автори щорічного Глобального звіту про щастя (World Happiness Report), репрезентованого у Нью-Йорку в понеділок, 20 березня, у Міжнародний день щастя. Про це повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle. Незважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни Росії проти України та ще не завершений вступ Фінляндії до НАТО, цю скандинавську країну вже шостий рік поспіль визнають лідером рейтингу щастя.

До п'ятірки найщасливіших країн увійшли також: Данія (друге місце), Ісландія (третє), Ізраїль (четверте) та Нідерланди (п’яте), за ними в першій десятці прямують Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія. Німеччина посіла 16-ту позицію, опустившись за рік на дві сходинки в рейтингу. США, Велика Британія та Франція посіли 15, 19 та 21 місця відповідно. Порівняно високі місця зайняли балтійські держави – Литва (20-те), Естонія (31-ше) та Латвія (41-ше). Найнещасливішими серед 137 країн, представлених у доповіді, визнані Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан.

Тим часом Україна посідає 92-ге місце в рейтингу. За рік війни, як це не дивно, українці піднялися у відчутті себе щасливими на шість сходинок. Росіяни перебувають на 70-му місці, тобто за рік теж пощасливішали аж на 10 позицій.

«Незважаючи на масштаби страждань та шкоди в Україні, оцінка життя (її мешканцями, – ред.) стала вищою, ніж після анексії (Криму, – ред.) у 2014 році», – зазначають аналітики. На їхню думку, серед іншого це пов'язано зі сильнішим почуттям єднання українців та їхньою довірою до Президента Володимира Зеленського. «Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю», – зазначив один із авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве (Jan-Emmanuel De Neve).

Автори доповіді зазначають, що загалом оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020–2022 роках залишалася на стабільному рівні, незважаючи на пандемію та інші кризи. Показники останніх трьох років у середньому були настільки ж високі, як і в попередні три роки. Експерти відзначають і те, що щасливішими почуваються громадяни тих країн, де щастя та благополуччя якомога рівномірніше розподілені серед населення.

Щорічну Глобальну доповідь про щастя готують американські й британські науковці на основі опитувань асоціації соціологічних організацій Gallup International. Індекс щастя підраховують з урахуванням шести ключових критеріїв: соціальна підтримка, доходи, здоров'я, свобода, щедрість та відсутність корупції.