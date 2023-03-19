389-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:19 Росіяни тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута та несуть величезні втрати під час боїв, запевнив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону: "Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують по інерції здійснювати по декілька десятків атак, але несуть величезні втрати. Командування і штаби наші правильно планують оборону. Завдяки мудрості, метикуватості, нестандартності дій наших командирів та військових, досягають того, що знекровлюють ворога, ламають його бойовий дух".

13:18 Запорізький суд призначив покарання колаборанту тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку - 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії «Союз лівих сил» і їздив на росію. Після повномасштабного вторгнення росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від «окупаційної влади» у Бердянську", - прокоментував Федоров. Сауленко також сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт у Росію.

12:21 Глава Православної Церкви України митрополит Київський Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, і ченці матимуть змогу продовжити служіння. Епіфаній нагадав, що Священний синод звернувся до уряду з проханням надати у Лаврі приміщення для чернечого життя та богослужінь. "Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоби чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені", - сказав митрополит. "Як священноархімандрит я засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Всі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоби захистити вас від залякувань з боку дотеперішнього очільника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "русскому міру". Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим", - наголосив митрополит.

11:49 У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, ліквідували колаборанта, керівника катівні Сергія Москаленка. Автомобіль зрадника підірвали ввечері 17 березня. До повномасштабного вторгнення Москаленко мав власну приватну охоронну фірму, у березні 2022 року перейшов на бік росіян, був причетний до викрадень та катувань.

11:10 Російські сили зупинили пошукові роботи в Чорному морі на місці падіння збитого американського безпілотника, повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: "Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт". При цьому російське корабельне угруповання продовжує маневрувати в Чорному морі, тримаючись подалі від контрольованого Україною берега, щоб не бути ураженими нашою зброєю.

10:41 Німеччина заарештує Владіміра Путіна на вимогу Міжнародного кримінального суду, якщо президент Росії опиниться на території ФРН, заявив міністр юстиції країни Марко Бушман: "Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд незабаром звернеться до Інтерполу, а також до держав-учасниць і попросить їх про виконання ордера на арешт. Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на територію Німеччини, і передати його в цей суд".

10:18 Російські пропагандистські медії повідомили, що президент Росії Владімір Путін нібито відвідав окупований Маріуполь. У росіян ідеться, що Путін оглянув низку обʼєктів міста, а також поспілкувався з місцевими мешканцями. Виразних фото Кремль не оприлюднив.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

3 березня 2023 року влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром. Призначений Росією голова області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не буде під контролем Росії. Запорізька область є однією з чотирьох областей, які президент Путін анексував як частину Російської Федерації 30 вересня 2022 року. Росія ніколи не захоплювала місто Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 людей, який знаходиться приблизно в 35 км від поточної лінії фронту. Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська не захоплять раніше заплановані основні цілі в близькому майбутньому.

09:40 Країни НАТО застановилися про необхідність посилення східних кордонів із Росією, для цього планують закумулювати на кордоні з РФ техніку та близько 300 тисяч військових, щоб унеможливити розширення Росією війни за межі України, пише Politico. Перший ешелон військ НАТО може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до розміщення на кордонах із РФ упродовж 10 днів. До його складу можуть входити військові з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії і Литви. Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів. Це можуть бути військові з Німеччини, готові до розміщення на позиціях упродовж 10–13 днів.

09:20 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:10 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 164 910 (+710) осіб, танків – 3532 (+21) од., бойових броньованих машин – 6853 (+23) од., артилерійських систем – 2568 (+8) од., РСЗВ – 506 (+1) од., засобів ППО – 265 (+3) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5408 (+4) од., спеціальної техніки – 262 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

103,4% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

39,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,1% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

83,3% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

45,5% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:50 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Не зважаючи на людські втрати, російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Минулої доби російська федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни. За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, 4 з них – по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів. Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине – Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку. З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня, у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділу «шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, було збито БпЛА «Шахед-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 17 на 18 березня російські війська націлили на Україну 16 безпілотників "Шахід-136".

• Президент Росії Владімір Путін продовжив репресії проти антивоєнного інакомислення та розтрати військових активів у Росії.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин, ймовірно, намагається створити інформаційні передумови для пояснення апогею "групи Ваґнера" навколо Бахмута, щоб виправдати нездатність цієї ПВК завершити охоплення або оточення Бахмута.

• Російська регіональна влада може розірвати свої зв'язки з Пріґожиним.

• Речник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні.

• За оцінками BBC та російського опозиційного видання "Медіазона", російські війська втратили щонайменше 35 тисяч загиблих і 157 тисяч поранених.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, а також на околицях Донецька.

• Російські війська продовжують зводити оборонні укріплення вздовж наземних ліній комунікацій в окупованому Криму та поблизу нього.

• Російська влада та "група Ваґнера" продовжують інвестувати значні ресурси у залучення молоді до участі у воєнних діях та підготовку її до військової служби морально та фізично.

• Російська окупаційна влада продовжує зусилля з русифікації українців на окупованих територіях.