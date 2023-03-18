388-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 17 російських кораблів, серед яких 3 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 20 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:15 Президент Байден, відповідаючи на запитання про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна, сказав: "Я думаю, що це виправдано". Він зазначив, що МКС не визнається Сполученими Штатами, але сказав, що ордер "є дуже сильним аргументом". Байден додав, що Путін "явно скоїв військові злочини".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російська влада, ймовірно, для забезпечення своїх військових потреб готується просувати ширший призов на військову службу. 13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроект про зміну вікової категорії призову на військову службу на чоловіків у віці 21-30 років з нинішніх 18-27 років. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року. З часів Радянського Союзу в Росії продовжували проводити призов двічі на рік. Вони відрізняються від виняткової «часткової мобілізації» ветеранів, яка проводиться з вересня 2022 року. Росія продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь в операціях в Україні, хоча щонайменше сотні з них, ймовірно, служили через адміністративну плутанину або після того, як їх примусили підписати контракти. Тепер багато чоловіків 18-21 року претендують на звільнення від призову через навчання у вищих навчальних закладах. Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити. Навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від використання призовників у війні, додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних солдатів для участі в бойових діях.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 164 200 (+880) осіб, танків – 3511 (+5) од., бойових броньованих машин – 6830 (+7) од., артилерійських систем – 2560 (+8) од., РСЗВ – 506 (+2) од., засобів ППО – 265 (+0) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5404 (+3) од., спеціальної техніки – 259 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

102,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

39,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,1% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

83,1% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

45,4% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:15 Вчора близько першої години ночі Львівську область атакували 6 дронів-камікадзе типу Shahed 136., три з них збили Сили ППО ПвК «Захід», ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі, постраждалих немає, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Ще один БПЛА в зоні відповідальності повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України збили за межами області.

09:01 Вчора близько 21-ї години росіяни атакували Україну 16 ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131», атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ, 11 з них знищено в центральних, західних та східних областях відповідно, повідомили в Командування Повітряних Сил ЗСУ.

08:55 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них - із застосуванням БПЛА «Шахед-136». 10 цих БпЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один, нажаль, влучив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Також противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них - по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. Тут також, на щастя, обійшлось без жертв. Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них - Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області; Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки на Луганщині, а також Новоселівки Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського. Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріли таких населених пунктів, як Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива, Парасковіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Причистівка, Нескучне та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області; Времівка та Новопіль Донецької області; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Михайлівка, Республіканець, Новоберислав, Херсон, Новосілка, Шилова Балка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинка, Садове та Розлив Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів, які зазнали ворожих обстрілів складає майже 40. Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "лнр" та "російська федерація". Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах. Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі. Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Голова Китаю Сі Цзіньпін під час державного візиту до Росії з 20 по 22 березня зустрінеться з президентом Росії Путіним, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і інтерес Китаю до посередництва у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів.

• Президент Білорусі Лукашенко підтвердив, що білоруська промисловість постачає до Росії електронні компоненти, що потенційно підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Білорусь може допомогти Росії уникнути західних санкцій.

• Риторика президента Сербії Александра Вучича щодо відмови Белграда ввести санкції проти Росії пом’якшується.

• 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за ймовірні військові злочини, пов’язані з депортацією українських дітей до Росії.

• Російське видання «Независимая газета» повідомило, що не надсилало фінансисту "групи Ваґнера" Євгенію Прігожину прес-запит щодо чуток про змову президента Росії Владіміра Путіна та секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева проти нього.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута.

• Російські війська продовжували наступальні дії на підступах до Донецька.

• Російські джерела стверджували, що російські війська відкинули українські сили на лінії фронту на півдні України.

• Кремль продовжує призов резервістів по всій Росії.

• Російська влада затримала в окупованій Запорізькій області трьох українських партизанів.