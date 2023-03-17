387-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:56 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що оборона Бахмута триватиме і саме Бахмут є основною ділянкою на фронті. "Це наша земля, і ми не маємо права її не боронити. Якщо ж нашими військовими будуть ухвалені ті чи інші рішення... Вони будуть проговорені на Ставці [Верховного головнокомандувача ЗСУ], тоді будемо ухвалювати ті чи інші дії", – сказав Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода". Секретар РНБО додав, що оборона Бахмута дозволяє виснажувати противника. "Майте на увазі, що щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмута. Тобто де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються. Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій, для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", – заявив Данілов.

12:34 У Києві скорочують тривалість комендантської години із 26 березня. Обмеження триватимуть від 00:00 до 05:00.

12:17 Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер. Голова уряду додав, що Словаччина пішла на таке рішення у партнерстві з іншими державами. "Тішуся, що інші роблять те саме. Це військова допомога, щоб Україна могла захистити себе і всю Європу від Росії", – прокоментував Хегер у твіттері.

12:06 Український "Енергоатом" планує через три роки створити власну лінію з виробництва ядерного палива, яке замінить російське на ринку ЄС, заявив президент компанії Петро Котін. Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна, вже розпочавши виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, згодом почне виробляти паливо і для блоків ВВЕР-440. Проєкт реалізує НАЕК «Енергоатом» у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатому" на підприємстві Westinghouse у Швеції.

11:39 У Києві та в області застосували стабілізаційні відключення. "У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", – повідомили у компанії ДТЕК. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів цих районів.

11:25 Росіяни завдали авіаудару по місту Авдіївка на Донеччині. Знищено житловий будинок.

11:11 Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбудеться 20–22 березня. Це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Москви після того, як Путін розпочав вторгнення в Україну більше року тому.

11:06 Обмеження споживання далі можливі у Києві, у Київській та Житомирській областях, в інших регіонах вимкнень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в "Укренерго".

10:45 Продовжуючи маневри та пошукову операцію в Чорному морі, росіяни тримають на бойовому чергуванні 19 кораблів. Кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох, сумарний залп "Калібрами" може сягати 24 ракет, повідомляє оперативне командування "Південь".

10:30 США оцінюють втрати і вигоди від своїх операцій із БПЛА в районі Чорного моря після нещодавнього інциденту з американським безпілотником, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність конкретного маршруту з ризиком ескалації відносин із Росією, повідомляє CNN. До завершення аналізу ситуації Сполучені Штати продовжуватимуть польоти безпілотників. Один із них – тієї самої моделі, що й той, що впав у море, – уже було відправлено в район інциденту. До його завдань входить обстеження місця аварії і спостереження за діями Росії, яка намагається виявити уламки.

10:15 Низка китайських компаній минулого поставили до Росії незначні партії штурмових гвинтівок, запчастин до БПЛА і бронежилетів, які могли бути використані у воєнних цілях, зокрема у війні проти України, повідомило Politico з покликом на митні дані аґреґатора ImportGenius. Серед постачальників була зокрема компанія, пов'язана з китайським урядом, що у червні в якості «цивільних мисливських рушниць» відправила тисячу штурмових гвинтівок CQ-A, скопійованих із американських М16. Ще одна компанія у листопаді та грудні минулого року відправляла невеликому російському дистриб'ютору через ОАЕ 12 партій запчастин для БПЛА – акумулятори та камери. А наприкінці 2022 року в Росію через Туреччину було ввезено понад 800 китайських бронежилетів по 12,5 тис. доларів.

Однак в цілому обсяги та характер поставок не вказують на те, що Пекін цілеспрямовано забезпечує Москву військовою допомогою.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями російські війська та сили "групи Ваґнера" зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута на Донбасі. За попередній тиждень річка позначала лінію фронту. Збройні Сили України продовжують обороняти західну частину міста. Однак загалом по всій лінії фронту темпи локальних наступальних дій Росії є найнижчими принаймні з січня 2023 року. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії на даний час не є тривалими. Російське керівництво, ймовірно, намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. Тим часом командири, можливо, будуть змушені вибирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії.

09:40 У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" не мав, відповідно до впроваджених в ЗСУ стандартів армій країн НАТО, дозволу на спілкування з журналістами, і назвали озвучені ним газеті "The Washington Post" втрати завищеними, підтвердивши, що комбата призначать на посаду в один із навчальних центрів ЗСУ.

09:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 163 320 (+760) осіб, танків – 3506 (+2) од., бойових броньованих машин – 6823 (+13) од., артилерійських систем – 2552 (+13) од., РСЗВ – 504 (+1) од., засобів ППО – 265 (+0) од., літаків – 305 (+0) од., гелікоптерів – 290 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5401 (+7) од., спеціальної техніки – 258 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

102,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

39,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

90,0% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

82,8% артилерійських систем (з них 2,2% за минулий тиждень),

45,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

00:10 Останніми днями кількість атак російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках зменшується, особливо порівняно з початком березня, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Хрінівка, Єліне і Тимоновичі Чернігівської області; Старикове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське на Сумщині, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка – Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине та Олександро-Шультине Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар’їнки – 12. Усі відбито. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новобахмутівка, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області та місто Херсон. Продовжується примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада, разом з представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків рф. Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина російської федерації. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, російська ФСБ намагається проникнути в російський оборонно-промисловий комплекс так само, як КҐБ – у радянський ВПК: українські експерти виявили маркування ФСБ на багатьох російських компонентах озброєнь, які українські війська знищили або захопили на полі бою. Це означає, що ФСБ не довіряє російському військовому керівництву і відповідно проводить перевірки російської техніки, безпосередньо втручається у внутрішню роботу російського ВПК.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин заявив, що отримав запитання від преси, яке викривало змову, організовану президентом Росії Путіним і секретарем ради безпеки Росії Патрушевим з метою підірвати та "нейтралізувати" "групу Ваґнера". 16 березня пресслужба Пріґожина опублікувала запит на коментар від російського видання «Независимая газета»: чи знає Пріґожин про нібито дискусії між Путіним і Патрушевим щодо майбутнього "групи Ваґнера", інформація про які нібито нещодавно поширилася в російських і українських Telegram-каналах, що наче Патрушев натякнув Путіну, що через "півтора-два місяці" від "Ваґнера" "нічого не залишиться", і припустив, що після знищення "Ваґнера" в Україні Пріґожин спробує "під надуманим приводом об’єднати колишніх і решту активних бійців "Ваґнера", озброїти їх і відправити на територію Росії, щоб захопити владу в прикордонних з Україною регіонах з можливим просуванням углиб країни. ISW не знайшло жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці дискусії відбулися, а також не зафіксувало жодних спекуляцій у російському інформаційному просторі щодо них. Независимая газета не опублікувала коментар преси на власному сайті, і жодного запису про коментар не видно ніде, крім посилань на пост пресслужби Пріґожина. Відсутність зовнішніх підтверджень на цю тему свідчить про те, що Пріґожин сфабрикував нібито змову для проведення кількох інформаційних операцій від імені "Ваґнера". Цей епізод чітко ідентифікує Патрушева та, можливо, раду безпеки РФ як ворогів "групи Ваґнера". Схоже, що Пріґожин ретельно готується звинуватити Патрушева в невдачах "Ваґнера" та потенційних репресіях проти групи. Ця спроба, здається, є наступною еволюцією кампанії Пріґожина проти російського військового істеблішменту.

• Західні інформаційні агентства підтвердили, що китайські компанії продавали військову техніку й обладнання подвійного призначення невстановленим російським організаціям. Ці продажі здаються невеликими за масштабом, але можуть зменшити навантаження на ВПК Росії й обійти спроби Заходу обмежити доступ Росії до мікрочіпів.

• Президент Сирії Башар Асад використав зрежисоване інтерв'ю російському агентству "РИА Новости" для посилення помітних російських інформаційних операцій.

• Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

• Рішення Росії передислокувати елементи своїх "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію.

• Президент Росії Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, у рамках зусиль Кремля підготувати росіян до тривалої війни.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях і продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка–Донецьк і на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджували, що українські сили вели локалізовані штурми в Запорізькій області.

• Українські джерела повідомили, що російські війська посилили свою військово-морську присутність у Чорному морі.