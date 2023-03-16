Шевченківський Комітет виступив із заявою і склав свої повноваження.

13 членів Шевченківського Комітету з 17-ти (вже без голови Комітету, який склав повноваження члена Комітету 13 березня) на сьомий день після безпрецедентного неоголошення до Шевченківських днів номінантів Шевченківської премії заявили про свою позицію стосовно ситуації з цьогорічною премією. Своєю заявою вони висловили незгоду зі зміною правил визначення номінантів на премію вже після того, як вони були визначені і висловили переконання, що вибір Комітету має бути зафіксований відповідним президентським Указом (а точніше, мав бути зафіксований до 9 березня року). Відкладення Указу, заявляють шевченківські комітетчики, можна сприймати як недовіру до Комітету як експертної спільноти, а тому його члени не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження (на продовження яких на термін до двох місяців після припинення чи скасування воєнного стану вони, з огляду на організаційні виклики в умовах воєнного стану, погодилися, що було оформлено відповідним Указом Президента України). Чинний до нині Шевченківський комітет було призначено Указом Президента України Володимира Зеленського 19 грудня 2019 року.

Перш ніж подати повний текст цієї оприлюдненої на сайті Національної премії України імені Тараса Шевченка заяви, кілька слів історичної довідки та соцмережних спекуляцій.

За весь час існування цієї премії не було випадку, щоб станом на 9 березня її номінанти не були відомі. Зрештою, майже завжди – крім двох (а тепер трьох років) – були відомі вже і лауреати, тобто номінанти, належно затверджені президентським указом або, в допрезидентські часи, постановою Кабінету чи Ради міністрів. Як правило, Комітет оголошував переможців у лютому, а до 9-го числа березня (до 1997 року ця дата могла бути в лютому) за цим списком присуджувалися премії; в 2000-му і 2012 роках присудження відбулося не до, а акурат 9 березня. Минулого року Шевченківський комітет результати конкурсу не оприлюднював, на 14-й день повномасштабного вторгнення це зробив Президент Володимир Зеленський.

Тепер про винятки:

1) в 2014 році переможців Шевченківської премії Комітет оголосив 15 лютого, але 9 березня президентського указу не було з причини відсутності президента; новообраний Президент Петро Порошенко підписав відповідний указ 6 листопада.

2) в 2021 році переможців було оголошено 9 березня, але відповідний указ відтермінували до травня, пояснивши бажанням приурочити до річниці перепоховання Тараса Шевченка (22 травня) з врученням премії у Каневі; указ Президент Володимир Зеленський підписав 19 травня, премію вручили 20 травня у Києві.

3) в 2023 році Шевченківський комітет 15 лютого повідомив про визначення переможців конкурсі, але номінантів не оголосив; день 9 березня минув в очікування оголошення – але в даремному очікуванні; о 21:01 на сайті Президента з'являється повідомлення "У 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка Президент Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури та мистецтва", але про лауреатів премії не йдеться, натомість повідомляється:

"Під час зустрічі також ішлося про присудження Шевченківської премії 2023 року. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров акцентував, що за час агресії Росії проти України, особливо з початку повномасштабного вторгнення, з’явилася велика кількість літературних творів та іншого культурного продукту про війну. Тож Комітет запропонував передбачити номінації саме для творів, створених під час війни й на воєнну тему. «Це буде правильно, це буде гідно», – сказав Юрій Макаров і висловив переконання, що Шевченківська премія має бути актуальною й відповідати реаліям сьогодення."

Наступного дня, о 11:46 голова Комітету публікує дивний fb-пост, де пояснює, що

"цьогоріч Комітет з Національної премії постав перед очевидною для всіх проблемою: за офіційним Положенням, в змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. [...] Тимчасом упродовж минулого року на хвилі солідарності та ентузіазму цілого суспільство було створено величезну кількість творів (публікацій, фільмів, вистав, виставок, концертних програм та інших мистецьких акцій), які залишилися поза фокусом нагороди. Враховуючи думки, висловлені представниками творчих цехів, голова Комітету звернувся до Президента України з проханням розглянути можливість доповнити існуючі номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу»".

В останньому реченні посту голова обіцяє, що

"Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого ц.р., будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря."

В соціальних мережах почалися інтерпретації отриманої інформації, яка купи не трималася. Нарід згадав совдепівські часи і почав шукати написане між рядками; спекулювали, що, мабуть, Комітет визнав переможцем (переможцями) когось, кого дуже не хотіли в Офісі президента і, щоб знайти вихід з цуґцванґу тягнуть час.

11 березня професор Олексій Панич в статті, опублікованій о 12-й годині в "Детектор медіа" пояснює, що:



"1. Положення про премію ніяк не прив'язує оголошення лауреатів до виходу указу Президента. Навпаки, воно передбачає, що своє рішення оголошує сам Комітет премії.

2. У 2018-2021 роках Комітет сам оголошував своє рішення про переможців, за кілька тижнів чи навіть місяців (!) до виходу указу Президента. Юрію Макарову це прекрасно відомо. Виняток - коли Комітет чекав на указ - стався лише 2022 року.

3. Рішення про лауреатів цього року Комітет ухвалив ще 15 лютого.

4. Ні ідея "нової номінації", ні затримка з підписанням указу Президента не є ні поясненням, ні підставою для неоприлюднення Комітетом власного рішення.

5. Якщо Комітет делегує Президенту відсутнє в нього "право першого оголошення" - це, з боку Комітету, непробачна сервільність. Якщо такого делегування вимагає хтось на Банковій - це незаконна вимога.

6. Комітет премії підзвітний та відповідальний насамперед перед українським народом, а не перед його слугами, які зараз тимчасово перебувають на Банковій. Це так і де-факто, і де-юре. Тому Комітет зараз може і мусить негайно оприлюднити своє рішення від 15 лютого. А з указом Президента і новою номінацією розберемося потім."

О 21-й годині 11 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднює результати конкурсу 15 лютого і виправдовується, що "за результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України."

Серед переможців в соцмережах шукають того, хто міг би не подобатися Офісу президента. Знаходять, зокрема (бо були й інші версії), Віталія Едуардовича Портникова.

В ніч на 12 березня Юрій Макаров, голова Комітету посилює для конспірологів цю версію, перепощуючи зі словами "Цьогорічний лавреат! Пишаюся!" єдиного з переможців Віталія Портникова.

А в ніч на 13 березня з'являється пост Юрія Макарова, де він пояснює, що пропозиція про додаткову номінацію була його власною, а не Комітету, більше того, вона не знайшла підтримки серед інших членів, тому не бачить "іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка."

І от нині з'являється заява про димісію всіх членів Шевченківського комітету: