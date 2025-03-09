Оголошено цьогорічних лауреатів Шевченківської премії.

Президент України Володимир Зеленський на підставі подання Шевченківського комітету присудив Національну премію України імені Тараса Шевченка 2025 року:

Юрію ІЗДРИКУ, поетові, – за книгу поезій “Колекція”;

Василю ВОВКУНУ, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу “Лис Микита”, балет “Тіні забутих предків”, модерн-балет Пізнай себе!”, театралізовану кантату “Псальми війни!” Львівської Національної опери;

Жанні КАДИРОВІЙ, художниці, – за персональну виставку “Траєкторія польотів”;

Павлу КАЗАРІНУ, журналістові, – за проєкт “Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні “Українська правда”;

Валентині КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ, Андрію ПІКУШУ, Марії ПІКУШ, Наталії РИБАК, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”;

Богдані ПІВНЕНКО, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;

Олександру САНІНУ, режисерові, авторові сценарію, Сергію МИХАЛЬЧУКУ, операторові, Аллі ЗАГАЙКЕВИЧ, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм “Довбуш”;

Олександру ШИМКУ, композиторові, – за сакральну містерію “Вирій” для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

В категорії «Літературознавство і мистецтвознавство» лауреата не визначено.

Крім лауреатів, серед фіналістів були:

ЛІТЕРАТУРА

Світлана Поваляєва (Книга поезій «Мінлива хмарність з проясненнями», 2022 р., в-во «Віхола», м. Київ).

Мар’яна Савка (Книга поезій «Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри», 2024 р., в-во «Старого Лева», м. Львів)

Юрій Тарнавський (Роман «Теплі полярні ночі», 2019 р., в-во «Темпора», авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва, англомовний варіант «WARM ARCTIC NIGNTS», 2019 р., «JEF Journal of Experimental Fiction», Middletown, USA.

Богдан Томенчук (Книга поезій «Вишийте, мамо, бронежилет», 2024 р., в-во «Дискурс», с. Брустури).

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс (Книга “Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги», 2024 р., в-во “Видавництво Ліра-К”, м. Київ).

Ігор Набитович (Книга «Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький», 2023 р., в-во «Дух і літера», м. Київ).

ПУБЛІЦИСТИКА І ЖУРНАЛІСТИКА

Олександр Зінченко (Книга «Як українці зруйнували імперію зла» (2024 р., в-во «Vivat», м. Харків).

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик (виконавці гурту «Пиріг і Батіг», Музичний альбом «Зелений».)

Олексій Скрипник (композитор, Хоровий концерт «Катарсис», Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру).

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Максим Голенко (режисер), Юлія Заулична (сценографка), Олексій Бусько (хореограф-постановник), Марк Дробот (актор) (Вистава «Зерносховище» Рівненського академічного українського музично-драматичного театру (2022 р.) за п’єсою Наталки Ворожбит.)

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

Віра Баринова (Кулеба) (Проєкт «Крик мовчання». Твори: «Додому. До мами», «Допоможіть», «Катерина», «Наймичка»).

Микита Тітов (Серія політичних плакатів «Шлях Свободи»)

Анатолій Федірко (Мистецький проєкт «Відродження України», серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

Олег Боньковський (майстер художнього металу, мистецька серія «Хресна дорога України» (2012-2023).