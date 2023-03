"Хорея козацька", Портников, Цілик: Комітет оголосив переможців цьогорічної премії Шевченка.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік переможців цьогорічного конкурсу на тлі резонансу, який зчинився через зволікання Президента України з підписанням указу про нагородження лавреатів.

Як ідеться у спеціальній заяві комітету, 15 лютого журі визначило переможців у п'яти номінаціях – “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”.

"За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України", – зазначають представники журі.

ЗАЯВА Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”. За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України. Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету, відповідно до пункту 8 Положення. КАЛИТКО Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць» КОМПАНІЧЕНКО Тарас Вікторович, БЕРЕЖНЮК Максим Павлович, ДАНИЛЕЙКО Северин Володимирович, КРИСЬКО Ярослав Андрійович, ОХРІМЧУК Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції» НАЗАРЕНКО Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах ПОРТНІКОВ Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років ЦІЛИК Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У номінаціях "Візуальні мистецтва" і "Театральне мистецтво" переможців цього року не визначили.

В пункті 8 Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженому Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78/2016, зокрема, вказано:

У третьому турі Комітет визначає твори, творцям (авторам, виконавцям) яких пропонує присудити Національну премію. Рішення Комітету за результатами третього туру конкурсу оформлюється протоколом, який підписує голова Комітету. Це рішення Комітету, а також "довгий" і "короткий" списки оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету.

Цього року вперше від заснування Шевченківської премії у 1961-му імена лавреатів не оголошували. Ще 15 лютого Шевченківський комітет повідомив, що відбувся третій тур конкурсу і були визначені переможці, за результатами конкурсу Комітет мав підготувати та внести Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проєкт відповідного Указу Президента України.

У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури та мистецтва. Як переказала пресова служба ОП, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров акцентував, що за час агресії Росії проти України, особливо з початку повномасштабного вторгнення, з’явилася велика кількість літературних творів та іншого культурного продукту про війну, тож Комітет запропонував передбачити номінації саме для творів, створених під час війни й на воєнну тему, зазначивши, що Шевченківська премія має бути актуальною й відповідати реаліям сьогодення.

Володимир Зеленський відповів, що повністю це підтримує: "Важливо не втратити людей, які стільки всього зробили в час війни. Важливо показати цим людям, що всі бачать і відзначають твори, створені під час війни, а також їхніх авторів".

Юрій Макаров (у центрі) на зустрічі з Президентом; на екрані – Тарас Тополя

Згодом голова Шевченківського комітету Юрій Макаров виступив із окремою завою, в котрій повідомив, що оголошення цьогорічних лавреатів премії вирішили перенести для того, щоб визначити достойника у новій номінації – "За внесок у перемогу".

"Цьогоріч Комітет з Національної премії постав перед очевидною для всіх проблемою: за офіційним Положенням, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення: фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиром мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку", – прокоментував Макаров.

Президентові України запропонували доповнити теперішні номінації додатковим конкурсом. Премія "За внесок у перемогу" встановлюється на час воєнного стану в країні. Шевченківський комітет оголосив прийом заявок на участь у додатковому конкурсі. Переможців оголосять 22 травня, у день перепоховання Шевченка.

I'm too old for this shit: Фото пресової служби ОП, поширене у звіті про зустріч