"Хорея козацька", Портников, Цілик: Комітет оголосив переможців цьогорічної премії Шевченка.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив перелік переможців цьогорічного конкурсу на тлі резонансу, який зчинився через зволікання Президента України з підписанням указу про нагородження лавреатів.
Як ідеться у спеціальній заяві комітету, 15 лютого журі визначило переможців у п'яти номінаціях – “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”.
"За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України", – зазначають представники журі.
ЗАЯВА
Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”. За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.
Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету, відповідно до пункту 8 Положення.
КАЛИТКО Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць»
КОМПАНІЧЕНКО Тарас Вікторович, БЕРЕЖНЮК Максим Павлович, ДАНИЛЕЙКО Северин Володимирович, КРИСЬКО Ярослав Андрійович, ОХРІМЧУК Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»
НАЗАРЕНКО Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах
ПОРТНІКОВ Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років
ЦІЛИК Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».
У номінаціях "Візуальні мистецтва" і "Театральне мистецтво" переможців цього року не визначили.
В пункті 8 Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженому Указом Президента України від 3 березня 2016 року № 78/2016, зокрема, вказано:
У третьому турі Комітет визначає твори, творцям (авторам, виконавцям) яких пропонує присудити Національну премію.
Рішення Комітету за результатами третього туру конкурсу оформлюється протоколом, який підписує голова Комітету. Це рішення Комітету, а також "довгий" і "короткий" списки оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету.
Цього року вперше від заснування Шевченківської премії у 1961-му імена лавреатів не оголошували. Ще 15 лютого Шевченківський комітет повідомив, що відбувся третій тур конкурсу і були визначені переможці, за результатами конкурсу Комітет мав підготувати та внести Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проєкт відповідного Указу Президента України.
У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури та мистецтва. Як переказала пресова служба ОП, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров акцентував, що за час агресії Росії проти України, особливо з початку повномасштабного вторгнення, з’явилася велика кількість літературних творів та іншого культурного продукту про війну, тож Комітет запропонував передбачити номінації саме для творів, створених під час війни й на воєнну тему, зазначивши, що Шевченківська премія має бути актуальною й відповідати реаліям сьогодення.
Володимир Зеленський відповів, що повністю це підтримує: "Важливо не втратити людей, які стільки всього зробили в час війни. Важливо показати цим людям, що всі бачать і відзначають твори, створені під час війни, а також їхніх авторів".
Юрій Макаров (у центрі) на зустрічі з Президентом; на екрані – Тарас Тополя
Згодом голова Шевченківського комітету Юрій Макаров виступив із окремою завою, в котрій повідомив, що оголошення цьогорічних лавреатів премії вирішили перенести для того, щоб визначити достойника у новій номінації – "За внесок у перемогу".
"Цьогоріч Комітет з Національної премії постав перед очевидною для всіх проблемою: за офіційним Положенням, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення: фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиром мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку", – прокоментував Макаров.
Президентові України запропонували доповнити теперішні номінації додатковим конкурсом. Премія "За внесок у перемогу" встановлюється на час воєнного стану в країні. Шевченківський комітет оголосив прийом заявок на участь у додатковому конкурсі. Переможців оголосять 22 травня, у день перепоховання Шевченка.
I'm too old for this shit: Фото пресової служби ОП, поширене у звіті про зустріч
ФІНАЛІСТИ КОНКУРСУ
переможці другого туру
Література
Олександр Авербух. Книга поезій "Жидівський король"
Катерина Калитко. Книга поезій "Орден мовчальниць"
Артем Чередник (Артем Чех). Роман "Хто ти такий?"
Музичне мистецтво
Гурт "Хорея Козацька" (Тарас Компаніченко, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Максим Бережнюк). Альбом "Пісні Української революції"
Музичний альбом-диптих "Коляда-Триб'ют". Євген Петриченко (композитор), Богдан Пліш (головний диригент), Ольга Кононенко (виконавча продюсерка)
Літературознавство та мистецтвознавство
Віктор Жадько. Книги "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету", "У всякого своя доля"
Михайло Назаренко. Книга "Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883". У двох частинах
Людмила Тарнашинська. Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти"
Публіцистика, журналістика
Ольга Дубчак. Книги "Чути українською", "Бачити українською"
Павло Казарін. Книга "Дикий Захід Східної Європи"
Віталій Портніков. Публіцистика 2017-2022 років
Богдан Логвиненко (автор ідеї), Микола Носок (режисер), Карина Пілюгіна (продюсерка). Документальний серіал "Деокупація"
Візуальні мистецтва
Віталій Кравець (художник). Серія робіт "Анатомія Безхребетних"
Кіномистецтво
Марина Горбач (авторка сценарію і режисерка). Повнометражний ігровий фільм "Клондайк"
Олександр Зінченко (автор сценарію), Сергій Лисенко (режисер). Документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла"
Ірина Цілик (режисерка). Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
Театральне мистецтво
Олексій Гнатковський (режисер). Комедія Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Дмитро Захоженко (режисер), Олексій Хорошко (сценограф), Марія Антоняк (художниця по костюмах), Оксана Цимбаліст, Василь Сидорко (актори). Вистава "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки
11.03.2023