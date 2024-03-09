Лауреатами Шевченківської премії стали 6 достойниць і 5 достойників в п'яти категоріях.

Президент України Володимир Зеленський указом №143/2024 затвердив рішення Шевченківського комітету від 6 лютого про лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

 

 

Минулого року своїм указом від 28 липня 2023 року Президент зобов'язав Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України.

 

Таким чином, цьогорічними лауреатами стали 6 достойниць і 5 достойників у п'яти категоріях:

 

номінація "Література"

Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка";

Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"

 

номінація "Публіцистика, журналістика"

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

 

номінація "Музичне мистецтво"

Джамала (Сусана Джамаладінова) — за альбом Qirim;

• композиторка Кармелла Цепколенко — за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

 

номінація "Театральне мистецтво"

Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

 

номінація "Візуальні мистецтва"

Андрій Єрмоленко — серія робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

 

Розмір премії цього року не змінився: 429 тисяч гривень кожна.

 

У двох категоріях – "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство", – як був оголосив Шевченківський комітет раніше, Шевченківську премію не вручили, натомість у двох були по два переможці: голова Шевченківського комітету Євген Нищук зазначив, що за положенням, якщо у категорії декілька претендентів набрали велику кількість голосів, то комітет може оголосити лауреатами Шевченківської премії одразу обох, і разом з тим не визначити переможця або переможницю в категорії, де претендентам бракло голосів.

 

Крім переможців, до третього конкурсного туру на здобуття Національної премії 2024 року були допущені:

номінація "Література": Ігор Павлюк (книга поезій «Танець Мамая») та Степан Процюк (книги «Руки і сльози: роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю»);

номінація "Публіцистика, журналістика": Олександр Михед (книга «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення»)

номінація "Музичне мистецтво": Кармелла Цепколенко (кантати «Читаючи історію», «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?», дуель дует №14, симфонія №5) та Олександр Шимко "сакральна містерія «Вирій»"

номінація "Театральне мистецтво": Максим Голенко, Юлія Заулична (вистава "Зерносховище" за п'єсою Наталки Ворожбит)

номінація "Візуальні мистецтва": Олександр Животков (виставковий проєкт «Вівтар») та Олена Гром (цикл робіт «Мистецтво жити у критичній зоні»)

номінація " Кіномистецтво": Володимир Мула (документальний фільм «ЮКІ») та Дмитро Сухолиткий-Собчук (повнометражний ігровий фільм «Памфір»)

номінація " Літературознавство і мистецтвознавство": Ігор Набитович (трилогія «Сага мистецької родини») та Людмила Тарнашинська (книга «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти»)

 

Минулого року після не поясненої 141-денної затримки і відставки більшості членів Шевченківського комітету Президент затвердив його рішення і лауреатами Шевченківської премії стали:

поетеса Катерина Калитко – за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

виконавці гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук – за аудіоальбом «Пісні Української революції»;

літературознавець Михайло Назаренко – за книгу «Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792–1883» у двох частинах;

журналіст Віталій Портніков – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

режисерка Ірина Цілик – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

 

 

09.03.2024

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