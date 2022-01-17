Рябчук, Бондар, Сільваші, Грабович увійшли до шорт-листа номінантів премії Шевченка.

 

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список номінантів. До участі у третьому турі допустили 18 творів мистецтва у восьми номінаціях.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця»

2. Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович. Книга прози «Три лини для Марії»

3. Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв). Книга прози «Заклятий меч, або Голос крові»

4. Херсонський Борис Григорович. Книги поезій «Вклонитися дереву», «Сталіна не було»

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

5. Горбачов Дмитро Омелянович. Книга «Лицарі голодного Ренесансу»

6. Грабович Григорій Юлійович (США). Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм»

7. Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна. Виставковий проєкт «Олександр Богомазов: творча лабораторія»

8. Ложкіна Аліса В'ячеславівна. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.»

 

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

 

9. Бондар Андрій Володимирович. Книга «Ласощі для Медора»

10. Рябчук Микола Юрійович. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї»

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 

11. Винницька Ярина Володимирівна, Линів Оксана Ярославівна, Чекун Доминіка Никифорова, Небесний Іван Васильович. Концерт-візитівка «Ковчег Україна»

12. Шпудейко Олег Володимирович. Альбом «Madrigals»

 

 

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

 

13. Кадан Микита (Нікіта) Вікторович. Персональна виставка «Камінь б'є камінь»

14. Сільваші Тіберій Йосипович. Інсталяція «Крила»

 

КІНОМИСТЕЦТВО

 

15. Горлова Аліна Едуардівна. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться»

16. Горностай Катерина Павлівна. Повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

 

17. Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбит Наталя Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

18. Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

 

17.01.2022

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