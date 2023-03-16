Парламент Молдови затвердив перейменування державної мови з молдавської на румунську.

Всі відповідні перейменування повинні бути здійснені впродовж 30 днів.

Парламент Молдови ухвалив у другому, остаточному читанні законопроєкт, який передбачає державну мову вважати відтак румунською, а не молдавською. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN.md.

Законопроєкт було ухвалено у другому читанні 58-ма депутатам, головним чином представниками президентської партії «Дія та солідарність» (PAS). Депутати Блоку комуністів та соціалістів пропонували виключити законопроект з порядку денного засідання, але їхня пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Під час голосування вони вивісили плакати з написом «Конституція РМ: Молдова, молдавани, молдавський», «Народ – суверен, PAS – тиран» тощо. Раніше соціалісти заявляли, що звернуться до Конституційного суду у зв'язку із цим законопроєктом.

Тож тепер у всьому законодавстві Республіки Молдова, в тому числі в Конституції країни синтагма «молдавська мова» буде замінена на «румунську мову». Також будуть замінені синтагми «офіційна мова», «державна мова» та «рідна мова». У той же час національне свято Limba noastră («Наша мова»), як воно нині називається у Постанові парламенту про пам'ятні дати, свята та вихідні дні, а також у Трудовому кодексі, називатиметься тепер Limba română («Румунська мова»).

Протягом 30 днів після набрання чинності законом державні органи, які мають компетенцію щодо прийняття, затвердження або видання нормативних актів, нижче закону, повинні внести всі передбачані зміни



PAS внесла законопроєкт до парламенту 27 лютого. Він передбачає реалізацію рішення Конституційного суду від грудня 2013 року, в якому йшлося про те, що визначення «молдавська мова» в Конституції необхідно замінити на «румунську».

Конституційний суд ухвалив, що Декларація незалежності Молдови, в якій йдеться про те, що державною мовою є румунська, превалює над Конституцією. У Конституції зараз говориться, що державною мовою республіки є «молдавська на основі латинської графіки». Рішення КС мало обов'язкову силу, але його імплементація досі не була схвалено парламентом.

Пропозицію партії «Дія та солідарність» підтримала Академія наук Молдови. У своїй заяві вона зазначала, що ухвалення законопроєкту покладе край «нескінченним дискусіям з цього питання, всім спекуляціям, які ведуться протягом кількох десятиліть».