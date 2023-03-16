386-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:21 Польща у найближчі дні передасть Україні чотири військові літаки МіГ-29, заявив польський президент Анджей Дуда під час зустрічі з новим президентом Чехії Петром Павелом. "Можна вже сміло сказати, що буквально у цей момент ми відправляємо ці МіГи в Україну", – сказав Дуда. З його слів, перші чотири літаки були повністю готовими, а решту готують до передачі. "У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 90-х років", – прокоментував польський президент.

14:07 Сирійський диктатор Башар Асад після переговорів із Владіміром Путіним заявив, що вважає російськими території, окуповані РФ в Україні. "Звісно. Я кажу, що це російські території, навіть якби не було війни... Там проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать, що це російська земля", – сказав Асад в інтерв'ю російським пропаґандистам.

13:54 Росіяни фактично вилучили Попасну зі списку населених пунктів Луганщини – про місто немає згадки у документах "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території [контрольованій екстремістським рухом] «ЛНР» міських та муніципальних округів", котрі видала окупаційна адміністрація банди "ЛНР". Відтак Луганська обласна державна адміністрація прокоментувала: "Попасну окупанти не враховують вже офіційно – населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів... Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на "законодавчому" рівні".

13:41 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 21 російський корабель, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 32 ракети, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

13:19 У російському Ростові-на-Дону палає будівля прикордонного управління ФСБ. Телеґрам-канал Baza пише, що перед займанням було чутно звук вибухів. Існує загроза нових вибухів; пожежники попросили про бронебійний для продовження долання пожежі.

13:11 За розпалювання релігійної ненависті СБУ вручила підозру одіозному настоятелеві Хресто-Воздвиженського кафедрального собору УПЦ (МП) в Ужгороді о. Дмитру Сидору. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

12:52 Чільний республіканець Джон Болтон, радник президента США Трампа з національної безпеки в 2018–2019 роках, опублікував нині колонку в Wall Street Journal з промовистою назвою "Чому Захід не дасть Україні перемогти?", де пише:

"Байден хоче, щоб Росія «програла», але, схоже, боїться, що Україна насправді «виграє». Якщо він переконаний в офіційній позиції Америки – відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, – він повинен її підтвердити та розробити план, як це зробити. Якщо ні, то повинен про це сказати. Тоді ми можемо принаймні вести зрозумілу дискусію. По суті, нині політика Білого дому полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її захисті, але не настільки, щоб вона була надто ефективною. Ця формула затяжної безрезультатної війни ігнорує ризики як для Америки, так і для України. Її захист від Росії був би ефективнішим, якби їй не доводилося воювати, тримаючи одну руку за спиною".

12:30 Європейське командування збройних сил США оприлюднило розсекречені кадри, на яких російський літак Су-27 здійснює небезпечне/непрофесійне перехоплення літака ВПС США MQ-9 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 14 березня.

00:00: [Початок відео] Російський Су-27 наближається до тилу MQ-9 ВПС США. 00:05: Російський Су-27 починає скидати паливо, пролітаючи повз. 00:09: Російський Су-27 пролітає над MQ-9 ВПС США, викидаючи паливо. Коли Су-27 пролітає над верхівкою MQ-9, він також перериває передачу відеосигналу. 00:11: Видно пропелер MQ-9 ВПС США, який залишається неушкодженим. 00:22: Російський Су-27 починає друге заходження на посадку до MQ-9. 00:27: Російський Су-27 починає скидати паливо на підході до MQ-9. Су-27 продовжує проходити ще ближче. 00:29: Російський Су-27 зіштовхується з MQ-9, і зображення з камери MQ-9 пропадає приблизно на 60 секунд. 00:39: Зображення з камери MQ-9 повернулося до робочого стану. В цей час знову видно пропелер і видно, що одна з опор пошкоджена. 00:42: [Кінець відео]

12:20 В "Укренерго" повідомили про обмеження споживання не тільки в Житомирській, а й у Київській областях та в Києві. В інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання до областей не доводились.

11:32 Генерація електроенергії в Україні має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні, через ремонти мережевої інфраструктури можливі обмеження електропостачання у Житомирській області, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

11:18 У Чорному морі зафіксовано нетипову активність росіян – ворог вивів на широку воду 20 кораблів, зокрема 4 ракетоносії і багато допоміжного флоту. Про це розповіла в етері національного телемаратону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. "Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені до запуску", – поінформувала Гуменюк.

11:02 Контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ в Донецькій області. До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на бахмутському напрямку, у "зоні особливої уваги" ворога перебували маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ударів. Встановлено, що вербування агенток здійснювали через представника розвідувального підрозділу 1 армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток.

10:44 Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив із міністром оборони Сєрґєєм Шойґу інцидент із американським безпілотником. Про це він розповів журналістам на пресконференції, яка відбулася після засідання Контактної групи з оборони України. "Як я вже неодноразово говорив, важливо, щоб великі сили були моделлю прозорості та комунікації. США продовжуватимуть літати й оперувати там, де це дозволяє міжнародне право. Росія повинна оперувати своїми бойовими літаками безпечним і професійним чином", – сказав голова Пентагону. Остін не став відповідати на запитання про реакцію російського міністра: "Я не буду говорити за міністра Шойґу так само, як і вдаватися у деталі розмови. Я просто знову повторю, що США будуть продовжувати літати і оперувати там, де це дозволяє міжнародне право", – додав голова Пентагону.

10:30 Італійські спецслужби надали уряду країни розвіддані про те, що колишній президент РФ Дмітрій Мєдвєдєв запропонував найманцям ПВК «Вагнер» 15 мільйонів доларів за «ліквідацію» міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомила газета Il Foglio. Вагнерівці могли б здійснити замах на міністра за допомогою одного зі своїх осередків у Європі – в Естонії або Сербії.

10:20 США швидкими темпами готують українських військових до весняного контрнаступу, пише Politico. Контрнаступ очікують до кінця травня. Незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб в українських солдатів була зброя, необхідна для продовження бойових дій. Сотні західних танків і бронетехніки, у тому числі вперше техніки, яка може зводити мости і дозволяти військам переправлятися через річки, прямують в Україну для наступу. Американські та європейські партнери також надсилають величезну кількість боєприпасів і 155-мм снарядів, які Україна визначила як найбільш нагальну потребу. Пакети американської допомоги протягом останніх чотирьох-п'яти місяців були спрямовані на те, що потрібно Україні для цього контрнаступу. За словами американських високопосадовців, Київ ще не визначився зі стратегією, але у нього, по суті, є два варіанти: просунутися на південь через Дніпро біля Херсона до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, відрізаючи російський сухопутний міст. У США вважають другий варіант імовірнішим, оскільки перший є нереалістичним, бо Росія зміцнила оборону на східному березі Дніпра, а в України немає живої сили для успішної десантної операції проти такого роду сил.

10:10 За останній тиждень кількість атак російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках суттєво зменшилася порівняно з початком березня, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних надзвичайно витратних невдалих атак протягом попередніх трьох місяців. Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (Remote Anti-Armor Mine System, RAAMS). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км від вогневої одиниці. У деяких випадках Україна запускала міни над і позаду російських підрозділів, що наступали, спричиняючи дезорганізацію при спробі відходу російської техніки. Єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців "групи Ваґнера", які наразі перебувають у публічній ворожнечі з міністерством оборони Росії. Існує реальна можливість того, що міністерство оборони Росії наполегливо прагне досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував з досягненнями "Ваґнера".

09:45 Ізраїль вперше з моменту вторгнення Росії в Україну схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу зброї в Україну: в середині лютого експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit і Rafael, але жодної угоди ще не було підписано, пише видання Axios із посиланням на ізраїльські й українські джерела. Системи, які Ізраїль запропонував Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння та збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 км. Ізраїльський високопосадовець повідомив, що однією з причин цього кроку було бажання побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників.

09:20 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб, танків – 3504 (+12) од., бойових броньованих машин – 6810 (+12) од., артилерійських систем – 2539 (+11) од., РСЗВ – 503 (+1) од., засобів ППО – 265 (+3) од., літаків – 305 (+1) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5394 (+17) од., спеціальної техніки – 257 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

102,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

39,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

82,4% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

45,2% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках. Отримуючи потужний опір від Сили оборони, російська федерація продовжує застосовувати тактику терору щодо мирного населення України, не припиняє завдавати ударів та здійснювати обстріли населених пунктів. За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність подальших ворожих ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Тимоновичі, Берилівка Чернігівської області; Єліне, Старікове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Нашими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них – Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки – 12, усі вони відбиті нашими захисниками. Ворожих обстрілів зазнали райони, зокрема, Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець – Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Загальний темп російських операцій в Україні, схоже, знизився порівняно з попередніми тижнями.

• Загальний наступ "групи Ваґнера" на Бахмут, здається, наближається до апогею.

• Повідомляється, що міжнародні журналісти отримали документ із довгостроковою стратегією Кремля щодо дестабілізації та реінтеграції Молдови в російську сферу впливу до 2030 року.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин прокоментував повідомлення про відставку командувача Повітряно-десантниих військ Росії Міхаіла Тєплінского, що, ймовірно, свідчить про зв'язок Тєплінского з " ваґнерівцями".

• Російська державна дума 14 березня прийняла закон про покарання за "дискредитацію" всіх учасників "спеціальної військової операції" в Україні, щоб сприяти самоцензурі в російському суспільстві.

• Постійні спроби Росії зобразити – шляхом встановлення додаткових установок протиповітряної оборони в районах, де ніколи не відбуватимуться військові дії, – війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої безпеки Росії викликають, як повідомляється, негативну реакцію в країні.

• Президент Росії Путін використав свою зустріч з генеральною прокуратурою Росії 15 березня для того, щоб продовжити зміцнювати свою репутацію активного й ефективного лідера у воєнний час.

• Президент Росії Путін зустрівся 15 березня з президентом Сирії Башаром Асадом у Москві.

• Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на північний захід від Сватового і провели обмежені наземні атаки на лінії Сватово–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступати в Бахмуті та його околицях, а також здійснювали наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російський мілблогер заявив, що українські війська намагалися провести наступальні дії через Каховське водосховище в Херсонській області.

• Повідомляється, що Кремль поставив завдання міністерству оборони Росії набрати, починаючи з 1 квітня, 400 тисяч контрактників.

• Українські партизани вбили російського колаборанта в результаті підриву саморобного вибухового пристрою в Мелітополі Запорізької області.