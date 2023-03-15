385-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:33 Печерський суд Києва засудив до 12 років тюрми організатора диверсійно-розвідувальної групи, що мав організувати ліквідацію українського військовослужбовця, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Цей чоловік – мешканець Луганська, учасник терористичної організації "ЛНР", брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. ГУР РФ пропонувало йому вчинити замахи на міністра оборони та керівника Головного управління розвідки Міноборони, а також відомого громадського активіста, якби аґентові вдалося реалізувати задум із тим першим убивством. Невдаху-кілера затримали на території Волинської області у серпні 2022 року.

10:21 Діячі культури для виїзду за кордон повинні будуть підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення – звіт, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко про зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. Деяким чиновникам, ймовірно, довелося позбутися своїх паспортів у ФСБ. Співробітники, ближчі до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонено всі міжнародні неробочі поїздки. Це розширення існуючих заходів, які походять з радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму в 2014 році. Ймовірно, ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені. Існує реалістична ймовірність того, що в міру продовження сек’юритизації російської держави обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору.

09:42 США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника, що впав у Чорне море, не потрапили в чужі руки, заявив представник Білого дому Джон Кірбі: "Нам би не хотілося, щоб хтось, окрім нас, прибрав їх до рук". США будуть продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на вчорашній інцидент.

09:34 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 161 520 (+980) осіб, танків – 3492 (+8) од., бойових броньованих машин – 6799 (+10) од., артилерійських систем – 2528 (+9) од., РСЗВ – 502 (+7) од., засобів ППО – 262 (+2) од., літаків – 304 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5377 (+10) од., спеціальної техніки – 257 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

102,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

39,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

82,1% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

45,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 28 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ - пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар відбувся по місту Затока Одеської області - уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу “Золота Рибка”. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного на Чернігівщині; 9 населених пунктів Сумської області: Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок, а також 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив потрвпили Спірне і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії зіткнення. Серед них - Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Марїнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії. Зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ. Вогневого впливу зазнали також Приміське Дніпропетровської області; Очаків - Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області. Серед них - Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон. В Горлівці, що знаходиться на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії рф, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби. Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари - по інших важливих об’єктах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії рф та розгорнуту позицію ППО противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відомі російські мілблогери посилюють давню російську інформаційну операцію, спрямовану на використання релігії як зброї для дискредитації України.

• Російська влада продовжує заходи з мобілізації проблемного російської військово-промислового комплексу для ведення тривалої війни, що змусить Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками ВПК і фаховим військовим персоналом, який воює в Україні

• Російські літаки Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.

• Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Польща може поставити Україні багатоцільові винищувачі МіГ-29 протягом чотирьох-шести тижнів.

• Українські джерела повідомили, що російські війська продовжують будувати оборонні споруди вздовж російського кордону з Україною, щоб прикувати увагу українських військ до північних прикордонних районів.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська просунулися вглиб Бахмута і продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк та на заході Донецької області.

• Російські війська продовжують укріплювати тилові райони в окупованій Запорізькій області.

• Секретар "Єдиної Росії" Андрій Турчак 14 березня заявив, що Державна Дума Росії розгляне закон, що спрощує юридичне визнання зниклих безвісти російських військовослужбовців загиблими.

• Українські партизани поранили заступника голови окупаційної військової адміністрації Нової Каховки в результаті підриву саморобного вибухового пристрою.