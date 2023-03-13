Укрзалізниця відновила потяг Львів – Коломия – Львів.

Від неділі, 12 березня, Укрзалізниця відновила рейс Львів – Коломия – Львів. Про це повідомляють на сторінці Укрзалізниці.

Крім того, у транспортній компанії анонсували зміни у графіках руху поїздів, які прямують через Івано-Франківськ.

Поїзд № 55 Київ – Рахів з 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс № 56 Рахів – Київ з 27 березня до 10 травня рушатиме з Івано-Франківська (замість Рахова) о 20:50 та прибуватиме у Київ о 09:22.

Станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для поїзда № 95/96 Київ — Рахів у період з 26 березня до 9 травня (при відправленні зі станції Ясіня — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів.

Щосуботи та щонеділі поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів.

Для потяга № 25/26 Одеса — Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремча — з 27 березня до 10 травня), за винятком вихідних днів, тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. Тоді як щосуботи та щонеділі поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

Крім цього, з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд № 809/810 Львів — Рахів — Львів курсуватиме тільки щовихідних. А приміський потяг № 6441/6442 Коломия — Ділове — Коломия прямуватиме сполученням Коломия — Яремче — Коломия (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового).

Оновлені графіки з'являться в застосунку та на сайті Укрзалізниці синхронно з відкриттям продажу на вказані дати.