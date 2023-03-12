382-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:31 Українські прикордонники опублікували відео державного телеканалу Білорусі «ОНТ», де білоруський прикордонник на заставі «Глушковичі» Гомельського району на кордоні з Житомирською областю скаржиться: "Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валєрою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни". Бійці ДПСУ пояснили: "Ми не лякаємо, ми натякаємо…"

11:01 Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня аварійні відключення можливі тільки на Харківщині, в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, повідомили в Укренерго. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів, споживання у порівнянні із минулими вихідними знизилося. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня.

10:40 Однією з цілей масованого ракетного удару, який Росія завдала Україною 9 березня, став пошук системи протиповітряної оборони Patriot, про прибуття яких в Україну повідомляли медіа, пояснила в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Ми очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Водночас ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, зокрема й протидію нашій ППО. Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб приписати собі бодай якісь перемоги. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що Україна вже споряджена системами Patriot. І вони намагалися переконатися, чи так це насправді"

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат, але наслідки катастрофи різко відрізняються в різних регіонах країни. Пропорційно до чисельності населення найбагатші міста Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно безутратні. Особливо це стосується сімей еліти країни. 21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента Путіна з промовою про стан нації. Жоден з них, як відомо, не має дітей, які служать в армії. У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках від населення в 30 і більше разів вищий, ніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення. Оскільки Міністерство оборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту особового складу, ізоляція більш заможних і впливових елементів російського суспільства, найімовірніше, залишатиметься головним питанням.

09:45 Сили оборони намагаються відсунути ворога хоча б на 20 км від берега Дніпра на Херсонщині, сказала в ефірі телемарафону начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк: "Позиції ворога можуть розгортатися на тих територіях, з яких він досягає Правобережжя. Сили оборони працюють, аби вибити їх зі смуги хоча б 20 км від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити. Тим не менш ворог намагається вишукувати способи розташування озброєння навіть серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованому Лівобережжі".

09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 159 090 (+1090) осіб, танків – 3466 (+8) од., бойових броньованих машин – 6769 (+7) од., артилерійських систем – 2487 (+4) од., РСЗВ – 493 (+0) од., засобів ППО – 259 (+2) од., літаків – 304 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0) од., крилатих ракет – 807 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5348 (+4) од., спеціальної техніки – 242 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

101,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

39,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,1% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

80,7% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

44,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести широкомасштабну збройну агресію. Протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких - по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті - зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Російська федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви, Роздолівки, Спірного та Ягідного Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам’янського і Степового Запорізької області; Новополя - Донецької, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одрадокамянки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та міста Херсон. Загалом, постаждали майже 40 населених пунктів. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська 11 березня не здійснили жодних підтверджених просувань у межах Бахмута.

• Під час панельної дискусії на форумі в Москві прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими «елітами», тим самим вона підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін не в змозі це виправити.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить "групу Ваґнера" на жорстку ідеологічну елітарну паралельну військову організацію.

• Українські джерела повідомляють, що українські війська просунулися в напрямку Сватового.

• Російські війська продовжують встановлювати укріплення в Запорізькій області.

• Російські мобілізовані солдати продовжують оприлюднювати скарги на те, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратний матеріал для латання дірок в існуючих формуваннях.

• Російські окупаційні чиновники використовують охорону здоров'я дітей для формування залежності від російської системи охорони здоров'я.