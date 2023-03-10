Комітет Бундестаґу вимагає від уряду відомостей про розслідування підриву газогонів.

Голова комітету не виключив, що у справі можуть з’явитися «фальшиві чи оманливі сліди».

 

                                Константін фон Нотц

 

Комітет Бундестаґу з контролю за спецслужбами вимагав від уряду Німеччини розкрити актуальну інформацію про розслідування вибухів на газогонах «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Про це повідомила газета Die Zeit.

 

«Існує фундаментальна потреба в інформації. Ми, депутати, чекаємо на доповідь федеральної прокуратури і хочемо, щоб федеральний уряд детально поінформував нас про поточний стан справ», – заявив голова комітету Константін фон Нотц (Konstantin von Notz) в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в п'ятницю, 10 березня.

 

За його словами, депутати Бундестаґу як контролери розвідувальних служб «хотіли б зрозуміти, наскільки ефективно та добре ті працюють, чи розслідують усі версії походження диверсантів і чи достатньою мірою співпрацюють з іншими країнами». «Ми цілком розуміємо, що ретельні розслідування потребують часу. Але є також обов’язок надавати інформацію парламенту та громадськості», – наголосив політик.

 

Водночас Константін фон Нотц застеріг, що зараз слід бути дуже обережним з оцінками. На його думку, за цією диверсією може стояти держава або «псевдодержавне утворення», оскільки «доставити дві тонни вибухівки на потрібне місце у Балтійському морі, занурити їх на глибину та здійснити кілька контрольованих вибухів» украй складно. Саме з цієї причини голова парламентського комітету не виключив появу хибних доказів, які вводять в оману. «Такий терористичний акт з державним підґрунтям підвищує ймовірність того, що були підкладені фальшиві чи оманливі сліди», – зазначив фон Нотц.

 

Як уже писало наше видання, цього тижня кілька авторитетних західних видань одночасно опублікували матеріали, згідно з якими за бомбовими атаками на газогони системи «Північний потік» може стояти якась «проукраїнська група». І що ця група прибула на місце диверсії яхтою, у трюмі якої нібито згодом були виявлені сліди вибухівки.

10.03.2023

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