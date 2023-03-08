Західні ЗМІ виявили «український слід» у вибухах на «Північних потоках».

Утім доказів причетності українського керівництва до терактів немає.

Деякі західні ЗМІ майже одночасно опублікували матеріали, згідно з якими за бомбовими атаками на газогони системи «Північний потік» може стояти якась «проукраїнська група». Наприклад, газета The New York Times з покликом на джерела в американській розвідці стверджує, що теракти вчинила група, до якої входили противники російського диктатора Владіміра Путіна, які мали громадянство РФ чи України. Їхні імена наразі невідомі.

NYT зазначає, що вибухівку на газогони могли закласти досвідчені водолази, які, ймовірно, не працювали на військові чи розвідувальні служби, але в минулому могли «проходити спеціалізовану підготовку у державних структурах». Доказів, що до вибухів причетне найвище керівництво України, розвідка не має.

Німецькі телекомпанії ARD, SWR та тижневик Die Zeit розповіли про те, що нібито німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на «Північних потоках». Як випливає з публікації газети під заголовком «Розслідування в справі "Північних потоків". Сліди ведуть в Україну» (Nord-Stream-Ermittlungen: Spuren führen in die Ukraine), яхту, яку ймовірно було використано для організації вибухів, орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям. Судно вийшло до місця скоєння актів диверсії шостого вересня 2022 зі східнонімецького порту Росток. Потім яхту зауважили на данському острові Крістіансе, який розташований у районі, де сталися вибухи. Німецькі слідчі виявили у каюті яхти сліди вибухівки.

Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб: капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна та переміщень Європою використовували підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, наразі незрозуміло.

Представник німецького уряду у коментарі для Die Zeit вказав на те, що Федеральна прокуратура Німеччини, а також влада Швеції та Данії продовжують розслідування. Напередодні Швеція, Данія та Німеччина поінформували Раду Безпеки ООН про те, що розслідування триває і поки що немає жодних результатів.

Водночас у статті наголошується, що операція могла бути проведена «під чужим прапором», проте доказів на користь цієї версії під час розслідування не було виявлено.

Газета The Washington Post зазначає, що в американської розвідки є дані, які вказують на евентуальну причетність Росії. Зокрема, протягом кількох тижнів перед вибухом поблизу місця диверсії з'являлися судна російського військово-морського флоту.

Коментуючи ці публікації, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив: «Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі і не має інформації про диверсійні групи, які "підтримують Україну"».

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газогонів «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2». Неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку – 2». Проте цей газопровід так і не був запущений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну. Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газогони було підірвано, проте винних наразі не встановлено.