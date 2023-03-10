Сі Цзіньпін утретє обраний головою КНР.

Його також було переобрано на посаді голови Центральної військової ради КНР.

Всекитайські збори народних представників 14-го скликання у п'ятницю, 10 березня, на своїй першій сесії переобрали Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР на третій п'ятирічний термін поспіль. Про це повідомило державне китайське інформаційне агентство Сіньхуа. На підтримку кандидатури Сі проголосували всі 2952 депутати. Його також було переобрано на посаді голови Центральної військової ради КНР.

Переобратися главою держави втретє стало можливим у зв'язку із внесеними у 2018 році змінами до китайської конституції. З основного закону було прибрано положення, відповідно до якого голова КНР мав право обіймати цю посаду лише два п'ятирічні терміни. Також у конституцію поряд з іменами Мао Цзедуна і Ден Сяопіна було вписано положення про «керівні ідеї Сі Цзіньпіна в умовах соціалізму з китайською специфікою.

Заступником голови КНР обрано Хань Чжена, який наразі обіймає посаду першого віцепрем'єра китайської Держради.

Сі Цзіньпін народився 15 червня 1953 року. У 2012 році він став генеральним секретарем ЦК КПК, а у 2013 та 2018 роках – головою КНР і, відповідно, за чинною традицією, головою Центральної військової ради КНР. На XIX та ХХ з'їздах КПК (у 2017 та 2022 роках відповідно) Сі Цзіньпін був переобраний генсеком ЦК компартії. У статуті КПК немає обмежень щодо термінів перебування генерального секретаря на своїй посаді. Утім традиційно дотримувалися правила про дві каденції.

Міжнародні аналітики пророкують Китаю складну п'ятирічку. У 2022 році економіка КНР зросла лише на три відсотки через ковідні обмеження та кризу на ринку нерухомості. На тлі буксуючої економіки Сі Цзіньпін вважав за краще укомплектувати керівництво країни лояльними йому політиками, а не фахівцями.