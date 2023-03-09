П'ятеро людей загинули внаслідок нічного ракетного удару по Львівщині.

Вночі на четвер, 9 березня, росіяни завдали чергового масованого ракетного удару, зокрема й по Львівщині. Внаслідок влучання російської ракети у селі Велика Вільшаниця, за 50 км від Львова, загинули п'ять людей.

На Львівщині вночі повітряну тривогу оголосили о 02:48. Росіяни атакували Україну ракетами кілька годин. Одна з ворожих ракет близько 4 години ранку впала у Золочівському районі. Загинули п'ять людей, які в момент падіння ракети перебували у своїх домах.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", – написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Свої співчуття родинам загиблих висловив міський голова Золочева Ігор Гриньків. Він уточнив, що ракета впала у селі Велика Вільшаниця. Влучила в один із житлових будинків і повністю його зруйнувала, сусідній будинок знищило вибуховою хвилею.

«Ракета впала в будинок, там перебували двоє людей – чоловік та дружина. Їхні тіла викинуло з будинку, ми їх знайшли за кілька метрів на дворі. Тіла ще трьох людей у сусідньому будинку витягли вже з-під завалів, їх засипало... Це були дуже хороші, господарські люди...» – розповів Ігор Гриньків.

Пожежу, яку спричинила ракета, пожежники загасили. Вогонь знищив два житлові будинки. три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.



