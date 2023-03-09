В Івано-Франківській області ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури.

На Прикарпатті ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Рашисти зухвало обстрілювали територію нашої країни протягом ночі. На жаль, маємо ракетні влучання і в нашій області по енергетичному об’єкту», – повідомила голова ОВА.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.