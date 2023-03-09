В Івано-Франківській області ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури.

 

На Прикарпатті ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

 

«Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Рашисти зухвало обстрілювали територію нашої країни протягом ночі. На жаль, маємо ракетні влучання і в нашій області по енергетичному об’єкту», – повідомила голова ОВА.

 

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

 

«Ми пережили одну із найдовших тривожних ночей за весь час повномасштабного вторгнення росії. Ми пережили зиму. Окупанти ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати і ми впевнено продовжуємо рух до Перемоги», – додала Світлана Онищук.

09.03.2023

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