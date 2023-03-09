Партії влади Грузії відкликали законопроєкт про іноаґентів.

Документ розритикували як в Європейській Унії, так і США.

Урядова партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу», який теж входить до правлячої коаліції, вирішили відкликати законопроєкт про іноземних аґентів із парламенту Грузії. Навіть попри те, що документ уже успішно пройшов перше читання у законодавчому органі. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge.

«Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. "Машина брехні" змогла подати законопроєкт у негативному світлі і ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт було наклеєно хибне тавро "російського закону", а його прийняття в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – йдеться у заяві про відкликання.

Таким чином грузинська влада задовольнила вимогу громадян, які протестували проти ухвалення цього закону. Біля будівлі парламенту у Тбілісі 7–8 березня проходили багатотисячні мітинги, які супроводжувалися жорсткими сутичками демонстрантів та поліції. Акції протесту були й у інших містах Грузії. Зокрема під будівлею парламенту поліція намагалася розігнати протестувальників, застосувавши проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети. Протестувальники закидали поліціянтів пляшками, фаєрами та коктейлями Молотова.

Законопроєкт про іноаґентів розкритикували як у Європейській Унії, так і США. Зокрема американські сенатори, які входять до складу Комітету з міжнародних відносин, заявили про те, що ухвалення в Грузії закону про іноземних аґентів може «завдати непоправної шкоди євроатлантичному майбутньому країни». Верховний представник Європейської Унії із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель застеріг: «Цей закон несумісний з цінностями та стандартами ЄУ. Він суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Євроунії, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян. Його остаточне ухвалення може мати поважні наслідки для наших відносин».