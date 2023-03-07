Парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів.

Це призвело до заворушень під будівлею парламенту в Тбілісі, які переросли в сутички з поліцією.

Парламентська більшість у Грузії підтримала у вівторок, сьомого березня, у першому читанні один із законопроєктів про реєстрацію іноземних агентів під назвою «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY.ge. За законопроєкт проголосували 76 депутатів, проти виступили 13 депутатів від опозиції. Схожий закон діє в Росії й допомагає уряду придушувати опозиційні рухи та незалежні громадські організації. Перед будинком парламенту прихильники опозиції проводили багатотисячну акцію протесту проти ухвалення закону про іноземних агентів.

Обговорення законопроєкту проходило на тлі конфронтації між представниками парламентської більшості, переконаної у необхідності ухвалення цього закону, та опозиції, яка вважає, що Грузія змінює політичний курс із євроінтеграції на зближення з Росією.

Законопроєкт вніс до парламенту Грузії громадський рух «Сила народу». Він виник у країні невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну та означив однією зі своїх цілей протистояння «пропаганді ліберальної ідеології» та «бажанню Заходу втягнути Грузію у війну». Законопроєкт підтримала правляча партія «Грузинська мрія», яка разом із «Силою народу» володіє в парламенті абсолютною більшістю.

Автори законопроєкту пропонують включати до реєстру «іноземних агентів» НУО та ЗМІ, які отримують не менше 20 відсотків фінансування від іноземної держави (не рахуючи рекламних контрактів). Відмова від реєстрації в реєстрі «іноагентів» може призвести до штрафу до 25 тисяч ларі (близько 9,5 тисяч доларів). Юридична або фізична особа, яка внесена до списку «іноагентів», зобов'язана буде надавати щорічні декларації. Особі, яка потрапила до цього реєстру, також буде заборонено отримувати інформацію від держслужбовців.

Опозиційні політики, багато журналістів та представників громадських організацій Грузії розкритикували законопроєкт. Вони вважають нововведення калькою з російських репресивних законів про «іноагентів», які ухвалювалися з метою дискримінувати неугодні владі НУО та ЗМІ та обмежити їхню роботу. Представники Євроунії і США висловив занепокоєння, зазначивши, що спірний законопроєкт суперечить цінностям демократії.

У день голосування біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі зібралося кілька тисяч людей. Поліція Тбілісі почала розганяти протестувальників, застосувавши проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети. Протестувальники закидали поліціянтів пляшками, фаєрами та коктейлями Молотова.

МВС Грузії поширило заяву, в якій стверджує, що акція протесту набула насильницького характеру. Її учасники, за твердженням відомства, намагалися заблокувати один з входів до парламенту та застосовували «насильство щодо співробітників міністерства». Опозиція стверджує, що протест був мирний до того моменту, коли правоохоронці не застосували силу до учасників акції.