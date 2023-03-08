378-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Західна розвідка має дані, що замовником диверсії на "Північних потоках" був приватний спонсор, українець, який не є афілійованим із урядом Володимира Зеленського. Про це повідомляє британське видання The Times. Скомплікована операція передбачала використання яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів, закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних лише для нафтогазової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

13:11 Угорщина надалі відмовляється надавати військову допомогу Україні, проте бере участь у підготовці військово-медичних кадрів. Про це повідомило видання 24.hu, покликаючись на відповідь із тамтешнього міністерства оборони. "Ми допомогаємо в госпіталізації поранених українських військовослужбовців. Також збройні сили Угорщини беруть участь у підготовці українських військових медиків для гуманітарних цілей", – прокоментували у міноборони Угорщини.

12:41 Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі презентував рекомендації для допомоги Україні боєприпасами. "Україна потребує більше боєприпасів. Питання – як нам надати боєприпаси, які Україна потребує, щоб продовжувати оборону", – сказав Боррель. З його слів, план складається із трьох частин. Перша – надати боєприпаси швидко із існуючих запасів. "Ми говоримо про тижні. Тож ми маємо використати те, що ми вже маємо. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості", – пояснив Боррель. Друга складова – спільне замовлення снарядів; для цього треба визначити коло країн, які готові брати участь у замовленні, щоб поповнити власні запаси та передати також частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі. Третя, для тривалої перспективи, – нарощення спроможності оборонної промисловості Європи. "Ми не можемо серйозно говорити про нашу здатність мати стратегічну автономію та брати на себе відповідальність, якщо ми не маємо достатню оборонну спроможність у нашій промисловості", – констатував високий представник.

12:10 Україна не має стосунку до вибухів на газогонах "Північний потік", заявив міністр оборони Олексій Резніков. "Для мене це доволі дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, яке проводиться відповідними владними структурами, виявить усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наші дії", – сказав Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн – членів ЄС у Стокгольмі.

11:49 Ситуація в українській енергосистемі стабільна, заявляє НЕК "Укренерго". "Cпоживання на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання", – йдеться у повідомленні. Дефіциту в енергосистемі немає вже 25 день поспіль; прогнозується, що так буде й надалі.

11:22 Минула доба стала першою від 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не зафіксували жодного постраждалого серед цивільних, заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Водночас він констатував, що ситуація залишається напруженою.

11:07 Міністр оборони України Олексій Резніков приєднався до зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі. "Ми поговоримо про зброю, швидкість в ухваленні рішень і солідарність", – анонсував він. "Підтримка сильна. Наші партнери з нами до перемоги", – підсумував міністр.

10:41 Посли країн G7 заявили, що пильнуватимуть за незалежністю Національного антикорупційного бюро. "Ми уважно стежитимемо за роботою бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання, зважаючи на життєво важливу роль, котру НАБУ відіграє в боротьбі з корупцією в Україні", – йдеться у повідомленні на твіттер-сторінці японського головування у G7 у відповідь на призначення директором бюро Сергія Кривоноса.

10:34 Вночі протиповітряною обороною знищено два іранські дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими російські окупанти атакували Україну з північного напрямку, повідомили у Повітряних силах ЗС України.

10:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

4 березня 2023 року міністерство оборони Росії оприлюднило відео рідкісного візиту в Україну міністра оборони Росії Сєрґєя Шойґу. Існує реальна можливість, що частково це було відповіддю на нещодавні кадри, на яких власник групи компаній "Ваґнера" Євґєній Пріґожин відвідує своїх бійців на передовій. "Ваґнер" перебуває у резонансній суперечці з міністерством оборони Росії, і Шойґу, ймовірно, чутливий до того, що його порівнюють з Пріґожиним. Єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник Рустам Мурадов. Примітно, що Мурадов відповідає за Вугледарський район Донецької області, де за останні три місяці кілька штурмів зазнали невдачі. До недавнього часу російське командування, ймовірно, розглядало прорив під Вугледаром як ключовий спосіб досягти оперативно значущого прориву в українській лінії фронту. Російські військові, ймовірно, стоять перед дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара або підтримати інтенсивні бої далі на північ біля Бахмута і Кремінної.

10:00 Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш прибув до Києва. Це вже третій його візит від початку повномасштабної війни. Гутерреш обговорюватиме з Президентом України Володимиром Зеленським продовження "зернової угоди", строк дії якої спливає 19 березня. Відвідувати Москву до закінчення терміну угоди генсек ООН не планує.

09:49 Вибухи на "Північних потоках" могли бути зрежисованою спецоперацією, щоб звинуватити Київ у їхній організації, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

09:31 Майже всі 130 звільнених із полону в межах 39-го обміну мають поранення або важкі захворювання, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник керівника робочої групи Координаційного штабу Богдан Охріменко

09:10 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 155 530 (+700) осіб, танків – 3436 (+4) од., бойових броньованих машин – 6723 (+9) од., артилерійських систем – 2463 (+7) од., РСЗВ – 488 (+0) од., засобів ППО – 253 (+3) од., літаків – 303 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5330 (+7) од., спеціальної техніки – 236 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

100,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

38,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,8% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

79,9% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

43,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках. Загарбники завдали 24 авіаційних та 1 ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Білопілля, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське –Сумської та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них – Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак. Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне. В населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої “російської окупаційної адміністрації” до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові. Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2”, 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю «Зоопарк».

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський 7 березня заявив, що [у разі здачі Бахмута] перед російськими військами буде "відкрита дорога" для захоплення ключових міст на Донбасі. Проте, за оцінками ISW, російським військам не вистачає можливостей використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту, і, найімовірніше, після захоплення Бахмута операція швидко досягне кульмінації.

• Російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися для штурму міста, ймовірно, не здатні вести маневрені бойові дії.

• Російські війська, ймовірно, захопили східну частину Бахмута на схід від річки Бахмутка після контрольованого відходу українських військ зі східного Бахмута 7 березня.

• Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу повторив шаблонну риторику, намагаючись стримати подальшу західну військову допомогу Україні.

• Шойґу також окреслив довгострокові і, ймовірно, бажані зусилля з відновлення і розширення російського офіцерського корпусу.

• Росія 7 березня обміняла 130 українських військовополонених на 90 російських військовополонених.

• Російська незалежна соціологічна організація "Левада-центр" оприлюднила результати опитування, згідно з якими 51% росіян негативно ставляться до росіян, які залишили країну через мобілізацію, що свідчить про щонайменше негативне ставлення до тих, хто уникнув мобілізації, якщо не про відкриту підтримку війни.

• The New York Times 7 березня заявила, що малодостовірні та неперевірені розвідувальні дані, розглянуті офіційними особами США, можуть свідчити про те, що проукраїнська група здійснила атаку на трубопроводи "Північного потоку" у вересні 2022 року, але чітко дала зрозуміти, що це дуже низька оцінка достовірності.

• Генерал ВПС США Джеймс Гекер 6 березня підтвердив, що США надали Україні комплекти JDAM-ER (комбінований боєприпас прямого наведення збільшеної дальності).

• Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російське джерело повідомило, що українські війська намагаються проводити операції через річку Дніпро в Херсонській області.

• Російська федеральна влада продовжує перекладати вирішення питань мобілізації на російську регіональну владу, яка потім знімає з себе відповідальність за поточні питання російського командування.

• Російська окупаційна влада продовжує залучати співробітників різних російських правоохоронних органів для заміщення вакантних посад в окупаційних адміністраціях.