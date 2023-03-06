Правляча Партія реформ впевнено перемогла на виборах в Естонії.

Реформатори чітко виступають за військову підтримку України, на відміну від головних конкурентів із Консервативної народної партії.

 

                                       Кая Каллас

 

Керівна ліберальна Партія реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас (Kaja Kallas) упевнено перемогла на виборах до парламенту Естонії – Рійгікоґу, які відбулися в неділю, п’ятого березня. За свідченням Республіканської виборчої комісії, після опрацювання 100% бюлетенів партія набирає понад 31% голосів виборців. Таким чином ліберали з великим відривом випереджають конкурентів. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Партія реформ, яка виступає за зміцнення безпеки країни, жорсткий курс щодо Кремля та всеосяжну підтримку України, може розраховувати на 37 депутатських мандатів, що на три більше, ніж за результатами попередніх виборів 2019 року. Загалом у Рійгікоґу налічується 101 депутат.

 

Друге місце займає правопопулістська Консервативна народна партія Естонії (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – EKRE). За неї проголосувало понад 16% виборців, що дає їй 17 місць у парламенті. На третьому місці – Центристська партія, яка набирає понад 15% голосів та отримує 16 мандатів.

 

У парламент проходять ще три партії: молода ліберальна партія Eesti 200, консервативна Isamaa («Батьківщина») та Соціал-демократична партія. Інші партії, які брали участь у виборах, не подолали п'ятивідсоткового бар'єра.

 

 

Електоральна фреквенція на парламентських виборах в Естонії становила 63,7%, приблизно як і на виборах 2019 року. Загалом проголосували близько 615 тисяч виборців, з яких понад 301 тисяча скористалися паперовими бюлетенями, а понад 313 000 – інтернет-голосуванням.

 

Варто зазначити, що перемогу лібералам приніс саме підрахунок електронних голосів, до нього ця партія поступалася консерваторам з EKRE. Вперше за всю історію виборів у Естонії кількість голосів, поданих інтернетом, перевищила так зване «паперове» голосування.

 

Проте у будь-якому разі, аби залишитися при владі, Партії реформ доведеться знову сформувати коаліцію з однією або декількома іншими партіями. При цьому Каллас унеможливила вступ до коаліції з EKRE через ідеологічні розбіжності.

 

Лідер партії EKRE Мартін Гельме (Martin Helme) послідовно виступає проти постачання зброї Україні. Нещодавно він звинуватив головнокомандувача Сил оборони Мартіна Герема (Martin Herem) в тому, що Естонія підірвала власну обороноздатність, передавши Києву свою зброю та боєприпаси.

06.03.2023

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