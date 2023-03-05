Росія вирішила не ремонтувати «Північні потоки».

Кремль не бачить перспектив покращення відносин зі Заходом, аби було доцільним вкладати гроші в ремонт газогонів.

Росія має намір законсервувати пошкоджені нитки газогонів «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2». Планів щодо ремонту або відновлення їхньої роботи в Москви немає. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на обізнані джерела. Консервація означатиме герметизацію місць розриву та покриття труб антикорозійним матеріалом.

За даними одного з джерел, Москва вважає проєкт «похованим». Два інші джерела заявили, що газогони будуть законсервовані для можливого відновлення роботи в майбутньому. У Москві заявляли про технічну можливість відремонтувати газогони, проте наразі Кремль не бачить перспектив покращення відносин із Заходом, аби було доцільним вкладати гроші в ремонт «Північних потоків». Ще одне джерело підтвердило, що сторони розглядають можливість консервації.

РАТ «Газпром» і керуюча газогонами компанія Nord Stream AG не відповіли на прохання Reuters про коментар. Речник німецької компанія E.ON – міноритарний акціонер Nord Stream AG – зазначив: «Наскільки нам відомо, не було ухвалено жодного рішення ні за, ні проти відновлення лінії».

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газогонів «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2». Неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку – 2». Проте цей газопровід так і не був запущений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну. Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газогони було підірвано, проте винних наразі не встановлено.