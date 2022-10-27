Жодна нитка «Північного потоку», найімовірніше, не функціонує.

Про це заявив німецький уряд у відповідь на заклики увімкнути «Північний потік-2».

Уряд ФРН, попри російські оцінки, не вважає, що хоча б одна нитка «Північного потоку-1» чи «Північного потоку-2» все ще придатна для експлуатації, зважаючи на пошкодження, отримані внаслідок вибухів у вересні. Про це повідомив на своєму сайті німецький тижневик Der Spiegel. Бо раніше Росія стверджувала, що принаймні одна нитка ПП-2 все ще перебуває в робочому стані.

«Цілком ймовірно, що акт диверсії з потужними вибухами мав негативні наслідки для обох ниток, тому їхнє технічне використання на даний момент уже неможливе», – процитувало видання відповідь німецького уряду на офіційний запит заступника голови фракції правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Лайфа-Еріка Гольма (Leif-Erik Holm), яку було оприлюднено у четвер, 27 жовтня.

У відповіді також наголошується, що ПП-2 і так не отримав необхідної сертифікації, а тому в жодному разі не може бути запущений. Лайф-Ерік Голм висловлював думку, що у керівній у ФРН «світлофорній коаліції», яка сформувалася зі соціал-демократів, лібералів та «зелених», очевидно, сподіваються на те, що через диверсію питання про газові поставки через «Північний потік-2» відпало само собою. Водночас АдН виступає за запуск ПП-2 та відкидає курс уряду ФРН на незалежність від Росії у газовій сфері після збройного нападу РФ на Україну.

Нагадаємо, що наприкінці вересня внаслідок вибухів на газогонах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» біля острова Борнгольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у ексклюзивних економічних зонах Данії та Швеції. Провідні світові політики назвали збитки диверсією, багато хто вважає відповідальною Росію. Москва, своєю чергою, звинуватила країни-розслідувачі у закритості слідства з наміром неправдиво звинуватити Росію. А президент РФ Владімір Путін два тижні тому запропонував постачати газ ниткою ПП-2, заявивши, що вона все ще працездатна. «Потрібно лише відкрити газовий кран», – запевняв тоді кремлівський лідер.