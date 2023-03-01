Учасники антитурецької акції у Гельсінкі спалили фотографію Ердогана.

Саме в цей час парламент Фінляндії голосував щодо ратифікації угоди про членство країни в НАТО.

 

 

Перед амбасадою Туреччини в Гельсінкі в середу, першого березня, відбулася несанкціонована антитурецька акція. За повідомленням фінського видання Yle, зібралася група приблизно з 20 осіб. Більшість учасників були в масках. Під час акції було спалено фотографію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана.

 

Начальник відділу сигналізації та спостереження поліції Гельсінкі, старший інспектор Гейкі Порола (Heikki Porola) повідомив, що серед порушників були як корінні фіни, так і особи іноземного походження. «Було встановлено, що на спаленій фотографії було зображення президента (Туреччини). Є підстави підозрювати, що був скоєний злочин дифамації», – заявив старший інспектор.

 

Поліція затримала чотирьох осіб, які пізніше були звільнені. Їх підозрюють у опорі владі, непокорі і, можливо, наклепі. За словами Пороли, підозрюваних допитано, результати досудового розслідування будуть передані прокуророві для притягнення їх до відповідальності.

 

Організатори акції заявили ЗМІ, що її було організовано на знак протесту проти війни Туреччини з курдами та тоталітарної внутрішньої політики цієї країни.

 

Знаменно, що саме цього дня парламент Фінляндії проводив голосування щодо ратифікації угоди про членство країни в НАТО. За ратифікацію проголосувало 184 депутати, проти – семеро.

 

Нагадаємо, що наразі угоду про вступ Швеції та Фінляндії до північноатлантичного Альянсу ратифікували всі країни-члени, окрім Туреччини й Угорщини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан виступив у січні проти членства Швеції після того, як перед амбасадою Туреччини в Стокгольмі антиісламські радикали влаштували акцію зі спаленням муляжу Корану. Тож експерти не виключають, що остання акція в Гельсінкі може створити й Фінляндії аналогічні проблеми.

01.03.2023

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