Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією.

Наразі споруджують тестову трикілометрову ділянку огорожі.

У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з Росією. Про це повідомило фінське видання Yle. Наразі роботи проходять на трикілометровій тестовій ділянці у містечку Пелкола в Іматрі, неподалік від автомобільного пункту пропуску «Іматра» на березі річки Вуоксі.

Роботи розпочали з вирізання дерев з обох боків прикордонного пункту. Влада планує провести експеримент, чи витримає паркан зимові морози, снігові навантаження, а також тиск людських мас, які евентуально прибудуть зі сходу.

Після побудови паркану розпочнеться створення системи технічного контролю. Передбачається, що тестовий паркан заввишки три метри з колючим дротом буде забезпечений нічним режимом відеоспостереження, прожекторами та динаміками на найважливіших ділянках.

Очікується, що пілотна огорожа буде готова до кінця червня. Випробувальна ділянка в Іматрі коштуватиме шість мільйонів євро.

Більшість огородження пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції найвищий. Але, можливо, частина паркану буде побудована і в північних, менш пріоритетних пунктах перетину кордону.

Передбачається, що загальна протяжність прикордонного огородження становитиме 200 кілометрів або приблизно 15% від усієї довжини фінсько-російського кордону, який становить близько 1300 км. Цілковите облаштування кордону планують завершити у 2025-2026 роках. Його вартість становитиме 380 млн євро.