369-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (о 3:15:39) на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера: епіцентр підземних коливань залягав на глибині 2 км в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від міста Мукачево, повідомив Головний центр спеціального контролю. Підземні поштовхи такої сили не становлять загрози для населення, однак за класифікацією відноситься до сильно відчутних:

"Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги та стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний"

10:00 В Одеській області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, унаслідок чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

09:33 НЕК "Укренерго" не встановлювала жодних лімітів споживання областям на перший робочий день тижня, що фіксується вже 16-й день поспіль, повідомляють оператори системи розподілу.

09:10 Вночі російські окупанти атакували територію України 14 ударними безпілотними літальними апаратами, з яких підрозділами ЗСУ було збито 11, повідомили в Генеральному штабі. Однак, було завдано три удари по Хмельницькому, загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

09:03 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 148 690 (+560) осіб, танків – 3385 (+4) од., бойових броньованих машин – 6621 (+6) од., артилерійських систем – 2380 (+0) од., РСЗВ – 475 (+0) од., засобів ППО – 247 (+0) од., літаків – 300 (+1) од., гелікоптерів – 288 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5248 (+6) од., спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,1% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

38,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,5% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

77,2% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

42,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках. Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів. Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БпЛА типу “Шахед-136” по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гиріне, Павлівка, Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Черовна Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них - Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південе Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом, райони 27 населених пунктів. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. На тлі бойових успіхів Збройних Сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання. Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі. Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана “влада” готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану “евакуацію” всім бажаючим. Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу цієї весни і що однією зі стратегічних цілей України буде вбити клин у російський фронт на півдні України між Кримом і материковою частиною Росії.

• Президент Росії Володимир Путін безпідставно заявив, що Захід намагається розвалити Російську Федерацію, і припустив, що західна безпекова допомога Україні робить Захід учасником війни. Путін спирався на давню риторичну лінію, спрямовану на підвищення внутрішньої підтримки війни, неправдиво стверджуючи, що Захід загрожує виживанню російського народу як єдиної етнічної групи.

• Міністр оборони Росії Серґєй Шойґу заявив, що типи систем, які Захід надає Україні, визначатимуть, наскільки далеко російським військам потрібно відсунути загрози від кордонів Росії – ймовірно, на підтримку триваючої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб перешкодити наданню Заходом конкретних систем Україні.

• Директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив 25 лютого, що ЦРУ впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання Росії, але ще не прийняло остаточного рішення.

• Російські війська продовжували проводити безуспішні операції на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.