Молдова спростувала заяву Росії про українську «провокацію у Придністров'ї».

Офіційний Кишинів назвав це елементом російської гібридної війни.

 

 

Влада Молдови назвала брехливим повідомлення російського міністерства оборони про «провокацію української армії», яка нібито готується вторгнутися в Придністров'я. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. Жодної прямої загрози реґіону з боку України немає, йдеться у заяві Міністерства оборони Республіки Молдови, опублікованій у п'ятницю, 24 лютого.

 

«Міністерство оборони відстежує всі події, дії та зміни, які відбуваються в реґіоні та на території, контрольованій режимом у Тирасполі. Зазначимо, що зараз прямих загроз воєнній безпеці держави немає», – заявили в Міноборони республіки, наголосивши, що «працюють з усіма іншими органами безпеки держави».

 

«Поширювана неправдива інформація покликана спровокувати паніку і замішання серед людей по обидва боки Дністра. Ми закликаємо громадян зберігати спокій і отримувати інформацію тільки з офіційних джерел», – закликали у відомстві.

 

Голова комісії із зовнішньої політики та європейської інтеграції парламенту Молдови Дойна Ґерман (Doina Gherman) заявила, що оприлюднена напередодні міноборони Росії інформація про можливі провокації у придністровському реґіоні не підтверджується, а військових ризиків для Республіки Молдова немає.

 

«Ми закликаємо громадян до спокою. Влада Республіки Молдова не підтвердила інформацію, озвучену міноборони Росії. Ми перебуваємо в постійній співпраці та дискусіях із зовнішніми партнерами, тому заклик до громадян – довіряти органам державної влади. З ранку до ночі ми бачимо, як з кожним днем ​​зростає аґресивна російська дезінформація та пропаганда. Ми перебуваємо у стані гібридної війни, це не секрет. Російська Федерація займається цим уже 30 років, підживлюючи сепаратизм та спроби дестабілізації. Військових ризиків немає, поки Україна чинить опір», – цитує слова Дойни Ґерман інформаційний портал IPN.md.

 

Напередодні міноборони Росії поширило заяву про загрозу російським миротворцям у Придністров'ї через нібито заплановану «провокацію української армії». У Москві заявили, що Україна «активізувала підготовку до вторгнення до Придністровської Молдавської Республіки». Що нібито планується «інсценування з перевдяганням українських диверсантів» у однострої російських солдатів.

 

Зранку у п’ятницю, 24 лютого, МЗС Росії знову заявило, що російські військовики зафіксували «значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону».

24.02.2023

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