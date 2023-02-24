Росія просить у Китаю дронів-камікадзе.

Китайці зможуть поставити росіянам сотню прототипів беспілотників моделі ZT-180 до квітня.

Російські військовики ведуть перемовини з китайським виробником безпілотників Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology про поставки дронів-камікадзе. Про це повідомив німецький тижневик Der Spiegel з покликом на свої джерела, обізнані зі ситуацією.

За даними видання, китайська компанія погодилася виготовити, випробувати і поставити російським військовикам 100 прототипів беспілотників моделі ZT-180 до квітня 2023 року. На наступному етапі, пише німецький тижневик, Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology планує передати росіянам компоненти для самостійного виготовлення дронів. За попередніми підрахунками, Росія зможе виробляти близько 100 безпілотників на місяць.

На думку експертів, китайські дрони будуть схожими на іранські Shahed-136, які Росія активно використовувала для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Фахівці також припускають, що китайські ZT-180 зможуть нести боєголовки вагою від 35 до 50 кілограмів.

Міністерство іноземних справ Китаю, своєю чергою, заявило, що країна «дотримується відповідального підходу» щодо військового експорту і не постачає зброю в зони військових конфліктів.