365-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:29 До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, це друга поїздка в Україну, минулого разу він був у нас у квітні м.р.

09:16 Україна приєднається до НАТО в майбутньому і над її зближенням з Альянсом Британія працює вже тепер, заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з українськими журналістами: "Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане членом Альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для продовження підтримки України не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке відповідає стандартам. А також сумісність усіх сил різних країн".

09:05 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 145 850 (+790) осіб, танків – 3350 (+16) од., бойових броньованих машин – 6593 (+14) од., артилерійських систем – 2352 (+7) од., РСЗВ – 471 (+0) од., засобів ППО – 244 (+1) од., літаків – 299 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5215 (+3) од., спеціальної техніки – 228 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

98,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

38,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,9% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

76,3% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

42,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

17,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках. В тойже час противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни. Загроза завдання росією ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка, Бахмут. Активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озарянівка Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки. Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу згаданих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам’янське - Запорізької та Вищетарасівка і Марганець на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також, зокрема, Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка. Російські окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби. У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях. Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 22 лютого відновив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за «історичні кордони» Росії, наратив, який він так само озвучував у своїй промові перед повторним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.

• Промова Путіна відбулася після його указу від 21 лютого про скасування його ж указу від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

• Представники української розвідки продовжують оцінювати, що Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні.

• Фінансист "Групи Ваґнера" Євгеній Прігожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у поганому поводженні з силами "Ваґнера", викликавши інтенсивну реакцію в інформаційному просторі та підтримуючи попередні оцінки ISW про зростаючий розкол між "Ваґнером" і Міноборони.

• Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що уряд США стурбований можливим зміцненням російсько-китайських відносин.

• Російські війська, ймовірно, намагаються збільшити темпи наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Лиман.

• Деякі російські джерела спростували інші російські заяви про активізацію наступальних дій на заході Луганської області.

• Російські війська продовжували здійснювати наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та здобули незначні території навколо Бахмута.

• Російська та окупаційна влада продовжує публічно заявляти, що російські війська зосереджені на оборонних операціях у східній (лівобережній) Херсонській області та Криму.

• Представники американської розвідки заявили, що президент Росії Путін може мобілізувати значно більшу кількість російських військовослужбовців.