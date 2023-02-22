Завдяки відмові від імпорту газу з Росії ЄУ заощадила 12 млрд євро.

Це сталося внаслідок розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

 

 

Після відмови від імпорту російського газу, передбаченої санкціями Європейської Унії через вторгнення Росії в Україну, європейським країнам вдалося заощадити 12 мільярдів євро. Таких висновків дійшли автори дослідження, яке в середу, 22 лютого, репрезентував аналітичний центр Ember Climate. Це сталося внаслідок розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

 

«Завдяки зростанню потужностей і сприятливим метеоумовам вітряні і сонячні електростанції після початку війни виробили рекордну кількість електроенергії в ЄУ», – зазначається у звіті, витяг з якого цитує німецьке ділове видання Handelsblatt.

 

З березня 2022 року до кінця січня 2023 року в Євроунії вироблено на 10 відсотків більше вітряної та сонячної електроенергії, ніж за аналогічний період 2021–2022 років, зазначають автори дослідження. З цих джерел отримано майже чверть (23 відсотки) усієї електроенергії в ЄУ – це найвищий показник за всі роки переходу на «зелену енергетику». Загалом за зазначені місяці було додатково вироблено 50 терават-годин електроенергії, що відповідало б імпорту 90 терават-год газу на суму 12 мільярдів євро, зазначається в дослідженні.

 

Підрахунки Ember Climate ґрунтувалися на середніх цінах на енергоносії за період, що досліджується. Загалом, за даними центру, імпорт природного газу до ЄУ скоротився на п'ять відсотків, а частка російського газу з березня до січня становила 16 відсотків – до початку повномасштабної війни в Україні цей показник сягав 40 відсотків.

 

Дослідники роблять висновок, що заміна викопних енергоносіїв на сонячну та вітрову енергію є для Євроунії єдиною можливістю «забезпечити стабільну енергетичну безпеку та незалежність».

22.02.2023

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