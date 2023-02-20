Вашінґтон заохочує Київ до якнайшвидшого контрнаступу.

На думку Білого дому, потрібно завдати удару Росії, допоки західна підтримка перебуває на найвищому рівні.

 

 

Адміністрація президента США Джо Байдена у своїх перемовинах з Президентом України Володимиром Зеленським наполягає на необхідності закріпити досягнення на фронті та провести власний контрнаступ. Про це повідомило видання Politico.

 

«Офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось досягне критичної фази, коли Росія розпочне свій наступ. Адміністрація Байдена терміново тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення – і, можливо, завдала власного контрудару. Білий дім також сказав команді Зеленського через багатьох офіційних осіб готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашінґтона та Європи надходять вільно, проте існують побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою», – пише газета.

 

Видання також зазначає, що у США допомогу Україні на даний момент підтримують конґресмени обох партій – як демократи, так і республіканці, але ситуація може ускладнитися через нову республіканську більшість у Палаті представників. Серед республіканців є невелика, але зростаюча фракція конгресменів, які беруть під сумнів необхідність фінансування України.

 

Американський бригадний генерал у відставці Девід Гікс (David Hicks) висловив побоювання, що Байденові ставатиме чимраз складніше зберігати єдність НАТО з українського питання, якщо ЗСУ не демонструватимуть переконливих успіхів. «У майбутньому буде тільки складніше. Українці повинні будуть продемонструвати результати з тією допомогою, яку вони отримали», – зазначив він.

 

Видання також висловилася щодо евентуального візиту Джо Байдена до України. Помічники Байдена досліджували шанс таємно переправити президента США через кордон до України, але поїздку майже виключили. Президент є одним із останніх західних лідерів, який не здійснив подорожі, яка вимагала б 10-годинної поїздки потягом або сміливого польоту. Але більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена в Україні не варта того – пише видання.

20.02.2023

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