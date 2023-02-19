361-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:03 Російська армія у неділю завдала масованого артилерійського удару по селі Бургунка у Бериславському районі. Загинуло троє осіб. ""Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина – троє дорослих та двоє дітей. Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", – поінформували в Херсонській обласній адміністрації.

13:19 Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про нагальну потребу заповнити українську нестачу в боєприпасах. "Зеленський і українці отримують багато аплодисментів, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують менше оплесків і краще оснащення зброєю. Українці воюють і сплачують найвищу плату з точки зору втрати життів. Але ця війна відбувається на європейській землі, впливає на нас і має глобальний вплив в усьому світі, що також впливає на нашу безпеку", – заявив Боррель у виступі на Мюнхенській безпековій конференції. Голова європейської дипломатії констатував, що Євроунія провела велику роботу для допомоги українцям, але "досі багато чого треба зробити". "Ми вчора сказали, усі європейські лідери, що Росія не може виграти цю війну. Що Україна повинна перемогти. Тому треба перейти від слів до фактів і прискорити нашу воєнну підтримку України, оскільки Україна перебуває в критичній ситуації з точки зору наявності боєприпасів", – сказав Боррель. Віцепрезидент ЄК додав, що для перемоги Україна потребує танків. "Ви не виграєте війну без цього типу озброєння. І тепер нестача боєприпасів повинна бути вирішена швидко", – цитує УНІАН.

12:57 У Бердянську палає база відпочинку на Косі, де, за попередньою інформацією, окупанти облаштували шпиталь для своєї армії.

12:25 На території Білорусі недостатньо сил для того, щоб розпочати сухопутний наступ на північні регіони України. “Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника”, – заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Генерал-лейтенант запевнив, що українським захисникам вдалося значно укріпити північний кордон. “Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій”, – наголосив командувач ООС.

12:14 Українська делегація не працюватиме у Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), однак братиме участь у переговорах із партнерами з питань реформування організації, розповіла в ефірі телемарафону народна депутатка від фракції партії "Слуги народу", членкиня делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук.

11:54 Американський уряд мав переговори з Ілоном Маском щодо використання системи супутникового інтернету Starlink в Україні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC News, однак відмовився повідомити про деталі розмови. Можливо, обговорювалася заява президентки і головної виконавчої директорки компанії SpaceX Гвін Шотвелл про те, SpaceX може позбавити ЗСУ можливості використовувати її систему супутникового інтернету Starlink у воєнних цілях.

11:21 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 8 ракет, уточнили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:01 На Мюнхенській конференції з безпеки прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав вступ України до НАТО і наполягав, що до цього часу Київ повинен отримати гарантії безпеки, затвердити які треба до саміту НАТО в липні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав ці тези, уточнивши, що крім цієї війни Захід повинен забезпечити умови, щоб Москва не становила загрози для України в майбутньому, коли країна захоче приєднатися до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ припустив, що гарантії безпеки включатимуть партнерство України та Альянсу, яке допоможе модернізувати ЗСУ за стандартами НАТО заради надійного захисту, який Росія більше не зможе порушити.

10:28 Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і не прогнозується, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в Укренерго. Споживання найнижче за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі, зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі, погодинні відключення також можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.

10:11 Росія тримає в Чорному морі корабельне угруповання в кількості 9 одиниць, з них два ракетоносії, ті самі (один надводний, один підводний), які й вчора брали участь у ракетній атаці на Україну; враховуючи, що вчора було випущено 4 "Калібри“, наразі загальний залп може становити 8 ракет, розповіла в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил охорони та оборони оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

15 лютого 2023 року Збройні Сили України зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. Українські офіційні особи повідомили, що вони збили щонайменше шість із них. Раніше, 12 лютого 2023 року, ВПС України повідомили, що помітили повітряні кулі на сході Дніпропетровщини. Цілком ймовірно, що повітряні кулі були російськими. Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи ППО та змусити українців витратити цінні запаси ракет "земля-повітря" та боєприпаси. 14 лютого 2023 року виявлення об'єкта у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Існує реальна ймовірність, що це був російський аеростат, який дрейфував з повітряного простору України.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 142 860 (+590) осіб, танків – 3310 (+7) од., бойових броньованих машин – 6545 (+12) од., артилерійських систем – 2327 (+1) од., РСЗВ – 469 (+0) од., засобів ППО – 243 (+0) од., літаків – 298 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0) од., крилатих ракет – 873 (+2) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5196 (+0) од., спеціальної техніки – 224 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

37,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

75,5% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

42,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:15 Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що винищувачі F-16, безпілотники та ракети великої дальності допоможуть Україні панувати у небі та посилити наступальні дії, пише Politico. Серед західних союзників України досі переважає думка, що розпочинати постачання винищувачів передчасно і потрібно зосередитися на системах ППО та танках, проте генерал Каволі на закритому брифінгу за участю понад 10 американських сенаторів і членів палати представників, який відбувся у п'ятницю у Мюнхені, відповів: "Так", – коли його запитали, чи допоможуть F-16 Україні виграти війну. Питання про F-16 було лише частиною ширшої дискусії про ведення війни і про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і зупинити наступ російських військ. Каволі сказав, що крім винищувачів потрібні ракети більшої дальності, щоб завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, наражаючи на ризик штаби і тилові лінії постачання.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість із них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області. У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в росію. На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони російської федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони російської федерації на звернення громадян ніяк не реагує. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 район зосередження живої сили противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 18 лютого віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що США встановили вчинення Росією злочинів проти людства в Україні.

• Російські війська завдали чергового ракетного удару по українській інфраструктурі.

• Російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдавала «удари у відповідь», які б систематично вражали електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції, щоби змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС.

• Міністерство оборони Росії повідомило про звільнення військового речника "ДНР" Едуарда Басуріна в рамках офіційної реорганізації ополчення "ДНР" під керівництво міноборони Росії, що викликало чергову хвилю критики російських мілблогерів на адресу російського оборонного відомства.

• Кремль продовжує не виконувати свої зобов'язання щодо фінансового стимулювання добровольчих формувань, що, ймовірно, матиме негативні наслідки для здатності Росії генерувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі.

• Міністерство оборони Росії підвищило командувачів Західного та Східного військових округів після підтвердження їх призначення на ці посади в рамках постійних зусиль, спрямованих на те, щоб представити російську армію як добре організовану бойову силу.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозиції фінансиста "групи Ваґнера" Євґєнія Прігожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти російського міністерства оборони.

• Українські офіційні особи продовжують ставити під сумнів здатність російських військових провести широкомасштабний наступ на всій території Донецької області.

• Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць Донецька та на заході Донецької області.

• Російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.

• Російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози для прикордонних регіонів Росії, намагаючись переконати громадськість в "екзистенційній необхідності" війни в Україні.