360-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:43 Китай шкодує, що російсько-українські переговори на початку війни зупинилися. Офіційний Пекін певен, що до цього доклалися "якісь сили", які не хотіли мирних домовленостей. Про це заявив керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки. "Наші зусилля зі знаходження миру будуть продовжуватися, працюватимемо з усіма сторонами, доки не настане мир", – заявив він, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна". Китай виступає за завершення "кризи". "Ми не хочемо підливати оливи у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на боці миру і діалогу", – додав він. Ван І стверджує, що Пекін навіть бачив рамкову домовленість, але процес зупинився. "Конфлікти і війни не мають переможців, їх не можна вирішити простим способом – протистоянню треба запобігати. Але водночас ми повинні міркувати спокійно, які зусилля треба докладати, щоб зупинити війну, на якій основі діяти, щоб у світі був тривалий мир і яку роль має відіграти Європа, щоб мати свою стратегічну автономію", – заявив Ван І.

14:20 Під час ракетної атаки по Хмельницькому зафіксовано влучання у військовий об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. З його слів, іще одна ракета розірвалася неподалік від зупинки громадського транспорту. "Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, три навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів. Двоє цивільних звернулися до лікарні", – поінформував Гамалій. Чиновник оприлюднив у своєму телеґрамі знимку зі слідами вибуху з-під АЗС. OSINT-розслідувачі зазначають, що через дорогу розташована військова частина, котра спеціалізується на безпілотних літальних апаратах.

13:59 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підтримку України спільним інтересом для світової безпеки. "Деякі непокояться, що наша підтримка України може призвести до ризику ескалації. Дозвольте мені сказати чітко: тут немає варіантів без ризику, але найбільший ризик – це якщо Путін переможе", – сказав Столтенберг на Мюнхенській конференції в суботу.

13:35 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головою німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером, щоб зосередитися на шляхах збільшення виробництва для України. "Ми також обговорили великі проєкти із поліпшення можливостей українських танків і бронетехніки, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Компанія Rheinmetall готова пожвавити взаємодію", – прокоментував Кулеба у твіттері.

13:02 Під час суботньої повітряної атаки на Україну дві ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. "Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку міста Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкта. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою", – заявили в "Енергоатомі". Український оператор назвав запуск ракет "черговим актом ядерного тероризму РФ" і закликав МАГАТЕ докластися до встановлення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС та запровадження безпольотної зони над усіма атомними об’єктами України.

12:39 Постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив на засіданні Ради Безпеки, що Росія має припинити вогонь і сісти за стіл переговорів з Україною "якнайшвидше". США, ЄС і НАТО також слід сісти за стіл переговорів з Росією для всеосяжного і глибокого діалогу, заснованого на принципах безпеки, щоб обговорити, як збудувати "збалансовану та стійку архітектуру безпеки". Цзюнь назвав позицію Китаю з приводу того, що відбувається в Україні, послідовною та ясною: Пекін виступає за дотримання суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, проте законні інтереси всіх держав у сфері безпеки також мають бути враховані.

12:00 ChatGPT тепер доступний в Україні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: "Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням – офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях – щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди, адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян. Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій". Раніше повідомляли, що ChatGPT був недоступний у РФ, КНДР, Ірані й Україні.

11:47 Президент Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана з візитом до України. Цю інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Зеленський озвучив пропозицію під час саміту ЄС у Брюсселі 9 лютого. "Була зустріч Президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до Президента України і потис йому руку", – повідомив Жовква у інтерв'ю виданню "Крим.Реалії". На цій зустрічі Зеленський, зокрема, обговорював із Орбаном євроінтеграційний шлях України, "і ми почули конструктив з цього приводу".

11:38 Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького пошкоджено десять житлових багатоповерхівок і три навчальні заклади, поранено двох людей, повідомив мер міста Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

11:10 Дефіцит потужності в енергосистемі України був відсутній упродовж усього робочого тижня і наразі не прогнозується, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в "Укренерго". Під час ранкової ракетної атаки росіян диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи. Споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня, імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.

11:00 На Кремінському напрямку складно, але контрольовано, суттєвого просування у ворога немає, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: "На Луганщині вагнерівці закінчуються, переважно зараз на фронті підготовлені двомісячним курсом молодого бійця мобілізовані рашисти". Росіяни встановили потужну РЕБ, що обмежило наші можливості використання БПЛА.

10:57 Під час суботньої ракетної атаки Росія випустила по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

10:28 Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29, які є на озброєнні польської армії, а у разі формування широкої авіаційної коаліції, безумовно, приєднається до неї, сказав президент Анджей Дуда. І зазначив, що для F-16 "підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання", а на МіГ-29 чи, наприклад, літаках Су українські пілоти “готові літати практично відразу”: “Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. У питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є “проблема”, оскільки їх у Польщі “просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни”. Він нагадав, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені, відповідно, у США та Південній Кореї: “Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками”.

10:31 У Хмельницькому пролунало два вибухи під час повітряної тривоги, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гамалій.

10:12 Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які "жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійних зборів для армії РФ. У березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", у переліку потреб не було товарів, які могли бути призначені для військових. Крім того, компанія не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пунктів збору гуманітарної допомоги для Донбасу" – у Самарі, зокрема, пункт збору організував власник торгового центру, і не на території магазину "Ашан".

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Андрєй Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "спеціальною військовою операцією в Україні", заявив 16 лютого 2023 року, що група представила доповідь президенту Росії Путіну. Доповідь, ймовірно, охопить такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин – вони, ймовірно, стануть більш актуальними, якщо відбудеться подальша мобілізація (явна чи прихована). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року. Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування у грудні 2022 року показало, що 52% росіян мають друзів або родичів, які задіяні в так званій "спеціальній військовій операції".

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 142 270 (+1010) осіб, танків – 3303 (+5) од., бойових броньованих машин – 6533 (+13) од., артилерійських систем – 2326 (+4) од., РСЗВ – 469 (+2) од., засобів ППО – 243 (+2) од., літаків – 298 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3) од., крилатих ракет – 871 (+14) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5196 (+9) од., спеціальної техніки – 223 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

37,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

75,5% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

42,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:15 З Феодосійського району був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр", повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

09:05 На чергуванні в Чорному морі, попри посилення шторму, перебувають два кораблі-ракетоносці, заряджені 12 "Калібрами", тому удар може бути завданий у будь-який момент, повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

08:55 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції виголосив пропозицію про надання Україні "ексклюзивних умов" щодо вступу до ЄС: "Якби я міг скасувати нормальний шлях вступу, то моя відповідь – так. Ми не можемо дозволити цій країні вести переговори, як звичайному кандидату в ЄС". Моравецький зазначив, що прагне домогтися прискореного прийняття України до Європейського Союзу, додавши, що Україна якнайшвидше має стати частиною ЄС та НАТО, відповідно для цього необхідно створити новий, особливий процес, спеціально для неї.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 типу “Ланцет” та 1 – “Зала”. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, ймовірно, поглине елементи білоруського військово-промислового комплексу в рамках масштабних зусиль Москви з переозброєння російської армії для підтримки тривалої війни проти України.

• Лукашенко підтвердив, що Білорусь реалізувала більше союзних інтеграційних програм, відзначаючи прогрес у десятирічній кампанії тиску Кремля з метою офіційного оформлення російсько-білоруської союзної держави.

• Успіхи Кремля в Білорусі підкреслюють, що імперіалістичні амбіції Путіна виходять за межі України і що для стримування російської загрози потрібна постійна увага Заходу.

• Міністерство оборони Росії підтвердило імена чотирьох командувачів військовими округами, завершивши повну зміну вищого командного складу російської армії з початку вторгнення в Україну.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Прігожин, схоже, нарощує інформаційний контрнаступ на військовий істеблішмент регулярних російських військових.

• Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Донецька-Авдіївки та на заході Донецької області.

• Російська й українська військова активність поблизу Нової Каховки Херсонської області вказує на те, що російські війська, ймовірно, розгорнуті на позиціях поблизу берегів Дніпра.

• Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали до 200 тисяч втрат із початку російського вторгнення в Україну.

• Президент Росії Путін 17 лютого підписав низку законів, спрямованих на інтеграцію окупованих територій у російські правові, економічні й адміністративні структури.