Кабмін призначив головою Митниці директора аеропорту "Бориспіль".

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у середу призначив головою Державної митної служби України Павла Рябікіна, колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє інформаційна аґенція УНІАН.

Як зазначив перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кандидатуру Рябкіна подало Міністерство фінансів.

"Погоджено пропозицію Міністерства фінансів і пройдені всі необхідні процедури, можемо призначати", – сказав голова уряду.

Кабінет Міністрів у грудні 2018 року прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. За підсумками конкурсного відбору 5 липня 2019 року керівником Державної митної служби став перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

24 квітня 2020 року Кабінет Міністрів звільнив Нефьодова, а також трьох його заступників. Після цього міністр фінансів Сергій Марченко заявив про рестарт Державної митної служби та Державної податкової служби.

Павло Рябікін народився 6 червня 1965 року в Києві. Народний депутат у III, IV, VII скликаннях. У 2005-2006 рр. – заступник міністра транспорту.

Керував аеропортом "Бориспіль" із 2017 року.