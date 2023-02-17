У Китаї безвісти зник черговий мільярдер.

Новина про зникнення Бао Фаня обвалила акції його компанії на біржі.

 

 

У Китаї безслідно зник мільярдер Бао Фань – засновник та основний власник інвестиційного голдинґу China Renaissance. Представники компанії стверджують, що їхній керівник не виходив на зв'язок уже кілька днів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Бао Фань, особисті статки якого обчислюються мільярдами доларів, несподівано зник на початку поточного тижня. Рада директорів компанії, основний офіс якої розташований у Гонконзі, була змушена зробити з цього приводу офіційну заяву, як того вимагає місцеве законодавство.

 

В опублікованому документі стверджується, що представникам China Renaissance «не вдається зв'язатися з паном Бао, який очолює раду директорів [...] та є власником контрольного пакета акцій» голдинґу.

 

«Рада не має жодної інформації, яка дає підстави припускати, що зникнення пана Бао може бути пов'язане з діяльністю [China Renaiisance]», – стверджується у заяві. Рада директорів також запевнила, що компанія «продовжить працювати у звичному режимі».

 

Втім, продовжити роботу у звичному режимі China Renaissance навряд чи вдасться. Новина про зникнення основного власника одного з найбільших у країні приватних інвестиційних голдинґів обвалила акції компанії на біржі. За неповну добу, що минула з моменту публікації заяви, її капіталізація впала майже в півтора раза – з 10 млрд гонконгських доларів до семи мільярдів.

 

За даними журналу Forbes, за останні кілька років близько десятка китайських мільярдерів зникали на деякий час після повідомлень про конфронтацію з комуністичною партією КНР. У кількох випадках їх підозрювали в тому, що вони потрапили в розслідування корупції, уникання податків чи інших неправомірних дій.

 

Серед відомих випадків можна згадати зникнення засновника групи Fosun Го Гуанчана, якого називають китайським Ворреном Баффетом. Він пропав на кілька днів у 2015 році. Китайсько-канадський бізнесмен Сяо Цзяньхуа також несподівано зник 2017 року – згодом з’ясувалося, що він був заарештований, а згодом ув’язнений за корупцію. Наприкінці 2020 року засновник Alibaba Джек Ма також зник з поля зору громадськості на три місяці після критичних коментарів щодо ринкових регуляторів. 

17.02.2023

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