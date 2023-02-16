Євроунія поки що не змогла погодити нові санкції проти Росії.

Розбіжності між амбасадорами країн-членів виникли через синтетичний каучук

 

 

Амбасадори країн – членів Європейської Унії на зустрічі в середу, 15 лютого, не змогли домовитися щодо нового пакета санкцій проти Росії. Про це пише видання Politico. За даними видання, розбіжності виникли, зокрема, через плани обмежити експорт з Росії синтетичного каучуку, який використовується переважно для виробництва шин.

 

Обсяги експорту синтетичного каучуку з Росії, який може потрапити під заборону, Politico оцінює приблизно в 700 мільйонів доларів на рік. Цей штрафний захід активно підтримувала передовсім Польща. Низка країн, зокрема Італія та Німеччина, негативно поставилися до ідеї заборонити експорт цієї сировини з Росії.

 

Нові санкції Євроунія планує схвалити до роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Тож країни ЄУ ще мають час, аби доопрацювати і погодити пакет обмежувальних заходів.

 

У новий пакет санкцій, як стало відомо, планується включити обмежувальні заходи щодо банку «Тинькофф», Альфа-банку та Росбанку. Окрім того, ЄУ планує розширити санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, запровадити торгові обмеження на товари, які використовують російські військові, зокрема електроніку, рідкісноземельні метали. Також, за даними Politico, ЄУ має намір посилити вимоги до авіакомпаній, які виконують нерегулярні рейси до Росії та з неї, щоб унеможливити обхід санкцій. EUobserver, своєю чергою, пише, що в рамках нового пакета санкцій розглядається заборона на експорт до Росії сантехнічних виробів.

16.02.2023

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