Країни НАТО нарощують виробництва амуніції для потреб України.

На нараді Альянсу розв'язували також проблему, яка виникла з постачанням Україні танків Leopard 2.

Країни – члени НАТО вирішили збільшити виробництво артилерійських боєприпасів. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ після дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. За його словами, зараз Україна витрачає снаряди значно швидше, ніж західні країни здатні їх виробляти.

«Тож нарощування виробництва необхідне. Справа просувається, але нам потрібно активізуватися ще більше, адже є велика потреба забезпечити Україну амуніцією», – цитує слова Столтенберґа інформаційна аґенція Reuters.

Згідно з актуальними даними, українські війська щодня витрачають приблизно 10 тисяч артилерійських набоїв.

Столтенберґ зазначив, що США, Франція, Німеччина та Норвегія вже підписали контракти, які дозволять членам НАТО поповнити власні запаси боєприпасів, а також продовжувати постачання артилерійських снарядів Україні.

На зустрічі також обговорювалося питання постачання Києву західних танків. Напередодні надійшли повідомлення, що нібито дві країни, які раніше обіцяли передати Україні танки Leopard 2, – Нідерланди та Данія – не зможуть цього зробити. Глава уряду Нідерландів Марк Рютте згодом, однак, заявив, що країна, як і раніше, готова співпрацювати з виробником танків, Німеччиною, щодо відправки Україні «Леопардів». За його словами, Нідерланди, які орендують 18 танків, що були взяті в лізинг у Німеччини та перебувають на службі у німецько-нідерландському батальйоні, готові передати їх Києву, проте «разом із Німеччиною було ухвалено рішення, що більше підійдуть танки з іншого батальйону».

У той же час міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус описав журналістам плани щодо передачі Києву двох дивізіонів танків Leopard 2. Він повідомив, що ці поставки будуть складатися з 31 танка Leopard 2 A4, передача Україні яких координується Польщею, а також із сучасних моделей Leopard 2 A6, 14 із яких поставить Німеччина та ще три – Португалія.