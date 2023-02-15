Данія та Нідерланди раптом відмовилися надавати Україні танки Leopard 2.

Не поспішають віддавати свої танки також Швеція і Фінляндія.

Нідерланди та Данія несподівано зупинили процес передачі Україні танків Leopard 2 зі своїх запасів. Про це повідомила газета Die Welt у статті «Глибокі тріщини в танковій коаліції – Німеччина раптом опинилася майже самотньою» (Tiefe Risse in der Panzer-Koalition – Deutschland steht plötzlich ziemlich allein). Уряди Нідерландів і Данії вирішили переглянули своє рішення про передачу Києву сучасних бойових машин.

Раніше Нідерланди декларували свою готовність передати Україні 18 танків Leopard 2, які були взяті в лізинг у Німеччини та перебувають на службі у німецько-нідерландському батальйоні. Тепер у відповідь на запит газети представники нідерландської влади відповіли, що не зможуть надати ці танки Україні. Джерела видання в уряді Данії також заявили, що країна не постачатиме Leopard 2 зі своїх запасів, хоча данське військо володіє 44 найсучаснішими модифікаціями Leopard 2A7.

Як відступне обидві країни пообіцяли взяти на себе частину витрат на ремонт 100 танків Leopard 1, які Німеччина має намір передати Україні.

За інформацією газети, виглядає на те, що наразі передавати Києву танки Leopard 2 також відмовляються Швеція та Фінляндія. Обидві країни чекають на вступ до НАТО, до моменту здобуття членства в Альянсі вони не планують віддавати свою бронетехніку.

Таким чином наразі Україна може розраховувати лише на 43 танки Leopard 2 від країн-партнерів: по 14 від Німеччини й Польщі, вісім – від Норвегії, чотири – від Канади й три – від Португалії. Відкритим залишається питання передачі танків від Іспанії.

Згідно з домовленістю Києва та Берліна, ці танки не використовуватимуться на території Росії у її офіційно визнаних світовою спільнотою кордонах. Техніка буде задіяна лише для звільнення території України.