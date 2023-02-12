354-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:33 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо фізичних осіб із російської атомної галузі. У додатку містяться імена 200 осіб – представників різних підприємств та установ російської атомної галузі. Санкційні обмеження затверджено терміном на 50 років. У списку, зокрема, згадано Чернічука Юрія Олексійовича – колаборанта, колишнього головного інженера Запорізької АЕС, котрого російські окупанти призначили так званим “директором” станції.

13:47 Росіяни завдали удару по Херсонській ОВА. “Середмістя Херсона знову під вогнем ворожої артилерії. Сьогодні зранку ворог вкотре завдав удар по будівлі обласної державної адміністрації”, – йдеться у повідомленні.

13:26 Секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що бойовики з Чечні, які воювали проти України, зараз працюють "рятувальниками" у Туреччині і можуть опинитись із завданням на території Молдови. Раніше повідомлялося, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови.

13:14 В організації атаки території України безпілотниками задіяні курдські найманці, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. В перехопленій розмові двох загарбників під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі, що може свідчити про те, що на боці рашистів воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання "Shahed".

12:41 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 8 ракет (вдвічі менше вчорашнього), попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:03 Міністр оборони Олексій Резніков обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном поточну ситуацію на фронті, нагальні потреби Сил оборони України та пріоритети на наступну зустріч у форматі "Рамштайн", котра відбудеться наступного тижня. "Усе це можливо завдяки довірчим і прозорим стосункам та спільній впевненості у перемозі України над армією вбивць, мародерів і ґвалтівників", – прокоментував Резніков.

11:42 Сили оборони України знищили два російські човни, які використовувалися диверсійними групами, у дельті Дніпра. Про це повідомила в етері національного телемаратону Наталія Гуменюк. "Наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація виконали у відповідь понад 60 вогневих завдань. Є відповідні результати, є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці, пально-мастильних матеріалів у Олешках, є знищення ворогом блокпосту на Лівобережжі, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – це понад п'ять одиниць, дані уточняються, і три одиниці автомобільної техніки. Також уражено два човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп в дельті Дніпра", – поінформувала Гуменюк.

11:11 Споживання електроенергії в Україні залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає, повідомило в Укренерго. Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та в Києві, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись.

11:01 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг таки хоче залишити свій пост восени цього року, заявила його речниця Оана Лунгеску. Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже дев'ять років.

10:49 НАЕК "Енергоатом" повернув у роботу після ремонту дев'ятий, останній із доступних на вільних від росіян території, енергоблок атомних станцій. "Із сьогоднішнього дня світла буде більше", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Ремонт тривав один місяць. Зі слів президента "Енергоатому" Петра Котіна, роботи зайняли орієнтовно втричі менше часу, ніж очікувалося. Також відремонтовано турбогенератор іще одного енергоблока. Відтак потужність у системі збільшилась на 1,2 ГВт, передає "Інтерфакс".

10:27 НАТО планує продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга до квітня 2024 року, щоб забезпечити стабільність альянсу під час війни в Україні, повідомили неназвані дипломатичні джерела Reuters, Очікується, що офіційне рішення ухвалять найближчими тижнями, оскільки існує неофіційна домовленість між 30 державами-членами щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року. Продовження терміну повноважень дасть Столтенбергу можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року.

10:07 Вчора ввечері російські окупаційні війська на південно-східному напрямку атакували критичну інфраструктуру України запущеними зі східного узбережжя Азовського моря баражуючими боєприпасами, силами та засобами зенітних ракетних підрозділів Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗСУ знищено 4 ударних дрони-камікадзе «Shahed-136/131», знищено також БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні два тижні Росія, виглядає, зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну.

Український Генеральний штаб щодня публікує статистику втрат серед російських військових. Хоча розвідка британського міністерства оборони не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють ці дані, очевидно, є точними. Середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що в чотири рази більше, ніж у червні-липні 2022 року. Україна також продовжує страждати від високого рівня втрат.

Зростання російських втрат, ймовірно, пов'язане з низкою факторів, включаючи брак підготовлених кадрів, координації та ресурсів по всьому фронту - це видно на прикладі Вугледара і Бахмута.

09:29 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 137 780 (+900) осіб, танків – 3280 (+10) од., бойових броньованих машин – 6488 (+14) од., артилерійських систем – 2287 (+17) од., РСЗВ – 465 (+2) од., засобів ППО – 234 (+0) од., літаків – 296 (+1) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10) од., крилатих ракет – 857 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5148 (+14) од., спеціальної техніки – 215 (+1) од. Дані уточнюються.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА “Шахед-136”. 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямбез суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів бідя Гатища і Вовчанська. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом – понад 25 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника. У Брилівці та Новокиївці тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзнчаються спроби окупаційної так званої “місцевої адміністрації” відібрати житло у місцевого населення. Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної “місцевої адміністрації”. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські військові посадовці та російські провоєнні націоналістичні голоси скептичні щодо здатності Росії розпочати за нинішніх обставин, в яких перебувають Збройні сили Росії, широкомасштабний наступ у Донецькій області.

• Повідомлення про апогей і тактичні невдачі російських військ під Вугледаром в Донецькій області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати вирішальну військову операцію.

• Невідповідність між обмеженим, але значним просуванням російських військ у районі Бахмута і відсутністю значних успіхів в інших частинах України може підтвердити спостереження міл-блогерів і українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневреної війни.

• Фінансист "групи Вагнера" Євґеній Прігожин намагається рятувати свій вплив у Росії, який падає, оскільки Кремль продовжує відсторонювати його та його найманців на марґінес.

• У ніч з 10 на 11 лютого російські війська завдали повітряних, ракетних, повітряних і морських ударів по півдню України.

• Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжують надавати пріоритет наступальним операціям у Донецькій області.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, осушує Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.

• Фінансист "групи Вагнера" Євґеній Прігожин підтвердив, що "група Вагнера" припинила вербувати в російських в'язницях через закінчення терміну дії угоди між "групою Вагнера" та Міноборони Росії.