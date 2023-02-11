353-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:06 Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зовнішньополітичній конференції Фонду Генріха Бьолля у Берліні. "Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни – не означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право", – наголосила голова МЗС Німеччини.

15:39 Супутникові знимки свідчать, що росіяни активно скидають воду із Каховського водосховища вниз по Дніпру, повідомляє NPR. На тижні в Україні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядалася проблема наповненості водосховищ. Запорізька обласна військова адміністрація раніше застерегла: "Значне зниження рівня води у Каховському водосховищі негативно впливає на технічні процеси на ЗАЕС. Рівень у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи", – заявив заступник начальника адміністрації Геннадій Тімченко.







15:10 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перемогою України у війні буде розпад РФ. "Справжня Перемога України – це розпад Росії, зникнення її як цілісного суб’єкта історії і політики. Росія – це не тільки проблема України, це проблема, яка розповзлась гангреною, загрожуючи цілому світу", – написав Данілов у колонці для "Української правди". Секретар Радбезу вважає, що Росія має пройти через денуклеаризацію, роззброєння, покаяння, деолігархізацію, депутінізацію. Проте навіть цього замало – ґарантією спокою може бути лише "розпад фейк-федерації, її фрагментація". "Світ не може йти в майбутнє, де нас чекає генна інженерія, штучний інтелект, польоти до зірок, відкриття таємниць життя і смерті, маючи на ногах стару, іржаву гирю у вигляді Росії, яка застрягла у Середньовіччі і тягне всіх у морок", – написав Данілов.

14:44 Проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх–2024 у Парижі виступила віртуальної наради міністрів спорту група з 35 країн, в тім числі США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Японія, Канада і країни Східної Європи. Цей крок посилює тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який намагається залучити атлетів із країни-аґресора на змагання під нейтральним прапором. На переконання учасників наради, росіян і білорусів не слід допускати до змагань навіть без наявності в їхніх руках і на одностроях національних прапорів. Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук допустив компромісне рішення, яке може полягати в тому, щоби створити для білорусів та росіян збірну спортсменів-біженців з РФ та Білорусі.

14:02 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

13:51 Через два роки Україна може стати повноцінним членом Євросоюзу, а після перемоги – НАТО, спрогнозував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan.

13:29 Державна інспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС. "внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки". "Промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень. Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових... На промисловому майданчику відбувається незаконне будівництво російськими окупантами невідомих споруд (на території Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблоку №6)", – повідомили у Держатомрегулюванні.

12:46 Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post, коментуючи перспективу ескалації на 24 лютого. Водночас, Черняк попередив про те, що росіяни планують найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході. "[Росія] намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", – прокоментував Черняк.

12:10 Служба безпеки України склала підозру голові Слідчого комітету Росії Алєксандру Бастрикіну. "Задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні", – поінформували у СБУ.

11:28 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: історія повернулася, і тепер Україна визначатиме долю Росії. "Якщо до цього Росія як імперія визначала долю України від Європи, то тепер Україна як частина Європи визначатиме долю російської імперії. По суті, триста років історії перевернуться вгору дном", – заявив Кулеба в інтерв'ю Вадиму Карп'яку. Міністр нагадав, що в минулому російську імперію створили французи, німці та українці, і тепер треба спільно вирішити, що робити з нею далі. При тім він наголосив, що його думка не є офіційною позицією України.

11:04 Ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована, повідомили в Укренерго Вночі відбулась 17-а атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних мереж, однак вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень. В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ. На Одещині фахівцям “Укренерго” разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

10:39 Литва відправила в Україну зенітні гармати L-70, повідомляє видання LRT. Гармати здатні знищувати літаки, вертольоти та БПЛА противника на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов.

10:22 Вночі росіяни двічі атакували Одещину авіацією, спрямувавши по критичній інфраструктурі біля кордону з Молдовою ракети повітряного базування, 4 авіабомби з двох Су-24М – по острову Зміїний, а з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму – 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону. Людських втрат і постраждалих нема.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

9 лютого 2023 року керівник "групи Вагнера" Євгєній Прігожин заявив, що "Вагнер" припинив вербувати ув'язнених. Дані федеральної служби виконання покарань Росії свідчили про падіння темпів вербування ув'язнених уже з грудня 2022 року. Вісті про суворі реалії служби "Вагнера" в Україні, ймовірно, дійшли до ув'язнених і зменшили кількість добровольців. Ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є посилення прямого суперництва між міністерством оборони Росії та "Вагнером". Регулярні російські збройні сили, ймовірно, також уже розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за "частковою мобілізацією". Російське керівництво стоїть перед складним вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, або зменшити масштаби завдань, або провести наступну форму мобілізації.

09:55 Вчора ввечері з 18:00 по 23:55 російські війська запущеними зі східного узбережжя Азовського моря баражуючими боєприпасами атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах, Всі 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131" знищено силами та засобами Повітряних сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України», – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 136 880 (+1140) осіб, танків – 3267 (+9) од., бойових броньованих машин – 6474 (+3) од., артилерійських систем – 2270 (+19) од., РСЗВ – 463 (+0) од., засобів ППО – 234 (+1) од., літаків – 295 (+0) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27) од., крилатих ракет – 857 (+61) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5134 (+8) од., спеціальної техніки – 214 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

95,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

37,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

73,7% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

41,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

16,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час нього ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Попри значні втрати, ворог продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки – Сумської; та Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині. У місті Мелітополь, колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректись громадянства України, написавши відповідну заяву. У окремих населених пунктах тимчасово зайнятої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань. У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше, у окремих населених пунктах Луганської області відзначалась робота мобільних крематоріїв противника. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.

08:19 Вчорашня російська ракетна атака на енергоінфраструктуру, 14-та з початку жовтня, знову провалилася: енергосистема хоч і отримала низку серйозних пошкоджень, але зможе повернутися до стабільної, контрольованої ситуації вже у вихідні, повідомив голова НЕК Володимир Кудрицький.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська здійснили чергову масовану серію ударів ракетами та безпілотниками по Україні.

• Проліт російських ракет над територією НАТО навряд чи призведе до ескалації, і ISW продовжує цілком впевнено оцінювати, що президент Росії Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО.

• Нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області продемонстрували системно погану підготовку російського мобілізованого особового складу і стали черговою точкою невралгії в російському інформаційному просторі.

• Російські війська продовжили наступальні операції на північний захід від Сватового та навколо Кремінної.

• Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька, а також на заході Донецької області.

• За повідомленнями, російські війська провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.

• Російська влада, ймовірно, вводить обмеження на в'їзд і виїзд з Росії для підтримки криптомобілізації.

• Російські чиновники та окупаційна влада посилюють заходи з інтеграції дітей на окупованих територіях за допомогою фінансованих державою громадських організацій.