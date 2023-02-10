Уряд Молдови подав до демісії без оголошення причин.

Президентка запропонувала на посаду прем’єра свого радника Доріна Речана.

Наталія Гаврилиця

Прем'єрміністерка Молдови Наталія Гаврилиця у п'ятницю, десятого лютого, подала до демісії. Слідом за нею, згідно зі законом країни про кабінет міністрів, у відставку подав і весь уряд. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN.md.

«Після півтора року на чолі уряду, настав час оголосити про відставку. Я взяла на себе управління антикорупційним та проєвропейським мандатом у момент, коли всі інститути були захоплені корупційними схемами, а олігархи здавалися непереможними. Але урядова команда не піддалася тиску. Увесь світ нині проходить через важкий час. Я мала честь бути прем'єрміністром цієї країни, і я залишуся на службі у свого народу разом із командою людей, які заслужили вашу довіру. Я вірю в Молдову, я вірю у вас, людей цієї країни», – сказала Гаврилиця під час прощального виступу у парламенті. Вона зазначила, що йде з посади з почуттям виконаного обов'язку та спокійним серцем.



Приймаючи відставку Наталії Гаврилиці, президентка Мая Санду, подякувала їй. «Незважаючи на безпрецедентні труднощі, Ви керували країною відповідально, з великою турботою та самовідданістю. У нас є стабільність, мир та розвиток – там, де інші хотіли війни та банкрутства», – сказала Санду.

Ні президентка, ні прем’єрка не назвали жодної причини демісії кабінету. Експерти вважають можливою причиною суспільне невдоволення соціально-економічною ситуацією в країні. Передовсім це пов’язано з енергетичною кризою. Ціни на енергоносії в Молдові зростають непропорційно до середньостатистичних доходів молдован. Дорожчають продукти та медикаменти. Тезу про суспільне невдоволення опосередковано підтвердила й Натілія Гаврлиця під час брифінгу. «Якби уряд мав удома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄУ, у Брюсселі, ми б досягли набагато більшого», – сказала вона.

Того ж дня Санду запропонувала нову кандидатуру на посаду голови кабінету – Доріна Речана (Dorin Recean). Він є людиною з найближчого оточення президентки й однією з ключових фігур в апараті глави держави.

«Новий уряд повинен буде зосередити свої зусилля на відродженні та економічному розвитку. Стимулювати економічне зростання, залучити якнайбільше якісних іноземних інвестицій, щоб не лише впоратися зі зростанням цін, а й мати більше робочих місць, вищу заробітну плату та підвищити рівень життя молдаван. Новий уряд має продовжити та прискорити очищення правосуддя. Гнила система намагатиметься перешкодити цьому, але новий уряд зобов'язаний збільшити швидкість очищення країни від корупції та несправедливості», – заявила глава держави на брифінгу.

З 2012 до 2015 року Речан очолював МВС Молдови, потім викладав у Технічному університеті Кишинева, а у лютому минулого року був призначений радником президентки в галузі оборони та національної безпеки, а також секретарем Вищої ради безпеки.

Дорін Речан повністю підтримує курс Маї Санду на зближення із Заходом, входження до складу Євроунії та партнерство з НАТО. Очікується, що його кандидатуру буде підтримано більшістю парламентських фракцій.